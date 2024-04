Asalto a empresaria: hay dos imputados con preventiva

En el marco de la investigación del violento asalto perpetrado a una empresaria sampedreña el pasado lunes, ayer en el Centro Judicial San Pedro se realizó una audiencia en la que al remisero y a otro sujeto, que estaban detenidos en la causa, se los imputó por el delito de "robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma", en carácter de coautor y de partícipe necesario y se les dictó la prisión preventiva.

Además, en horas de la tarde se procedió a la detención de un tercer sujeto que sería coautor del robo y extraoficialmente, se supo que la suma del dinero robado alcanzaría los 40 millones de pesos, pero aún no hay informe oficial al respecto, ya que sólo se dejó entrever que se trata de una fuerte cantidad de dinero.

FISCAL | JOSÉ BLANCO EN CONFERENCIA DE PRENSA.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el fiscal José Alfredo Blanco sostuvo que este hecho ocurrió el pasado lunes, y ha sido de público conocimiento porque incluso se han viralizado las imágenes del evento. "En la audiencia que se realizó en la mañana, se formularon cargos, la imputación penal correspondiente, se les hizo conocer los hechos, las evidencias que pesaban en su contra y designaron a sus abogados defensores. Asimismo, se les atribuyó el delito de 'robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego', en carácter de coautor a uno y en carácter de partícipe necesario a los dos restantes", dijo.

"También, la fiscalía solicitó la prisión preventiva que fue otorgada por la jueza interviniente por el plazo de 120 días, como así también la ratificación del secuestro de siete celulares y de dos rodados, un automóvil dedicado al servicio de remis y una motocicleta de alta cilindrada", continuó el fiscal.

Apuntó que hay un tercer hombre mayor de edad, que fue detenido y que se estaría solicitando la audiencia para la imputación correspondiente y la prisión preventiva, que se llevará a cabo hoy. "Se trata del sujeto que estaba en poder de la motocicleta que había sido robada y que había entregado voluntariamente a uno de los dos sujetos que fueron imputados", explicó.

Cabe acotar que el remisero que denunció haber sido secuestrado por sujetos armados que se apoderaron del remis, que lo maniataron y encerraron en el baúl y que había sido considerado una víctima más en este asalto, fue imputado por tener una participación necesaria en el delito, manifestó el fiscal.

"El remisero tuvo una participación en el evento, pero no es directamente el autor, el que lo cometió. En cuanto a los antecedentes penales, el chofer del remis no los tiene, el restante sí, incluso tienen condenas cumplidas y el que fue detenido hoy (por ayer), también antecedentes y condena, los sujetos son de San Pedro de Jujuy", expresó Blanco.

Apuntó que "la complejidad de la causa amerita que se continúe investigando, hay siete teléfonos celulares que tienen que ser peritados, hay trabajos de Criminalística que se han llevado a cabo y se ha recolectado material biológico, tanto en el automóvil como en la motocicleta, es decir que la fiscalía va a tener un arduo trabajo por delante, a los fines de establecer las responsabilidades de aquellos que se encuentran imputados y privados de su libertad, como así también de otros eventuales participes del evento".

En cuanto al dinero robado, sostuvo que hasta el momento no fue recuperado, en este sentido puntualizó que "no tenemos a ciencia cierta definida la cantidad, en esto tenemos que ser claros, que los denunciantes han tenido cierta reticencia para brindarnos esa información. Tendrán sus razones por las cuales tienen esa reserva, nosotros la respetamos, lo que no quiere decir que el ilícito no se haya configurado y que no merezca que la fiscalía investigue y lleve a cabo todas las medidas procesales que correspondan", finalizó.