Autopsia reveló que murió por heridas sufridas al ser arrollado

NORA RUIZ

El fiscal José Alfredo Blanco confirmó que el vendedor ambulante Fernando Marcelo Sánchez (30), cuyo cuerpo sin vida fue encontrado sobre la ruta nacional N° 34, murió como consecuencia de las graves heridas sufridas tras ser embestido por un desaprensivo conductor quien, lejos de detenerse a socorrerlo, se dio a la fuga dejándolo abandonado. Indicó, además, que la autopsia reveló que la causa del deceso fue por "shock hemorrágico y traumatismo encéfalo craneano grave".

Por otro lado, sostuvo que la causa está caratulada como "homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por la circunstancia de no haber asistido a la víctima" y se aguarda la llegada de informes solicitados a la Policía caminera, Seguridad Vial y a otros organismos que pudieran aportar registros fílmicos que permitan identificar al vehículo y al conductor.

Cabe acotar que la autopsia fue realizada en la morgue del Poder Judicial de la capital provincial, pudiéndose constatar que el deceso fue producto de los impactos que le produjeron los vehículos que circulaban por la zona.

"La investigación continúa porque evidentemente quien atropelló a la víctima se dio a la fuga. Hemos solicitado una serie de averiguaciones, incluso con la Policía caminera de la zona de norte y sur de la ciudad, algunas de las cuales estamos recibiendo. Tenemos que analizar imágenes y videos, otras todavía no han llegado y estamos a la espera", dijo el fiscal.

Manifestó que luego de finalizada la autopsia, el cuerpo fue entregado a los familiares y apuntó que ha quedado claro que el deceso de la víctima se produjo como consecuencia del impacto de un rodado. Con estas predicciones, el fiscal desechó las versiones que daban cuenta de que el cuerpo podría haber sido arrojado sin vida sobre la ruta, donde fue embestido por varios vehículos.

"No se pudo establecer aún quién fue el autor porque se dio a la fuga sin dar aviso a las autoridades, no asistió a la víctima en ningún momento. El hecho está caratulado como 'homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por la circunstancia de no haber asistido a la víctima'. Vamos a esperar para ver qué novedades tenemos en los próximos días en cuanto a las solicitudes que hicimos a la Policía caminera y a los organismos de prevención vial, muchos de los cuales están apostados a lo largo de la ruta 34 al norte y al sur de esta ciudad, para que podamos tener un panorama más claro, en base al informe realizado por el médico forense, respecto de la hora aproximada en que se habría producido el deceso", expresó José Blanco.

El hecho

Tal como lo informara El Tribuno de Jujuy, el hecho se registró el pasado 18 de abril, cuando poco antes de las 5, una persona de sexo masculino acudió a la base de Gendarmería Nacional informando que sobre la ruta nacional 34, en el sector comprendido entre el puente Emilio Lozano y el ingreso a la ciudad, había una persona tirada en el pavimento, en presunto estado de ebriedad.

Al momento, se dio participación a la Policía, arribando al lugar una comisión de la Seccional 35° de barrio San José y personal del Same. Los paramédicos constataron que la persona no presentaba signos vitales, haciéndose presente el ayudante fiscal César Díaz, quien dispuso que peritos de Criminalística realizaran las primeras pericias, las que debido a la oscuridad reinante se profundizaron al llegar el día. La Fiscalía ordenó que el cuerpo fuese trasladado a la morgue del Centro Judicial San Pedro. También se realizó un rastrillaje para determinar si la víctima circulaba por la ruta a bordo de una moto o bicicleta, sin que se encontrara rastro alguno.