Presentan un nuevo pedido de jury en contra de una jueza

La jueza especializada Violencia de Género, Mónica Cruz Martínez, fue nuevamente denunciada por supuestos malos desempeños en sus funciones y afronta su segundo jury de enjuiciamiento, para que sea apartada de su cargo.

En la jornada de ayer arribó a nuestra provincia Ramón Dupuy, abuelo del niño pampeano que fue asesinado y por el hecho, la progenitora y su pareja fueron condenadas a la pena de prisión perpetua.

Dupuy, en representación de su fundación a nivel nacional llegó junto a Raúl Llamur, el hombre oriundo de la provincia de Tucumán, quien solicitó en reiteradas oportunidades a la Justicia jujeña que investigue situaciones de maltrato infantil que su hijo aparentemente sufre, por parte de su expareja y el actual novio de ésta.

Ramón Dupuy y Raúl Llamur fueron recibidos en la Legislatura de la provincia por la diputada Daniela Vélez, impulsora para que la Cámara vote a favor sobre la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 27.709 conocida como "Ley Lucio", de Prevención y Detección Temprana de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, donde además la legisladora tomó conocimiento de éste y otros casos donde está en riesgo la integridad física y emocional de niños y niñas.

"Tuvimos una agradable reunión con la diputada provincial y se ha puesto a disposición para trabajar en forma conjunta y estoy contento porque la legisladora tiene muy en claro la mirada y un amplio conocimiento en la perspectiva de niños, que es lo que le hace falta a la mayoría de los legisladores de todo el país", dijo a la prensa Ramón Dupuy.

"Teniendo en cuenta la situación, yo creo que lo que hay que hacer es salvaguardar el interés de los niños y niñas, tal como lo consagra a nuestra Constitución Nacional, con los tratados internacionales, independientemente que sea la mamá o el papá quien se quede con la tutela del niño, ambos tienen derecho a estar con su hijo, es un derecho consagrado del niño el poder estar con ambos padres y que no sea tomado de rehén o como motivo para para solucionar sus problemas personales", continuó Dupuy.

Al respecto, la diputada provincial Daniela Vélez le dijo nuestro diario "que lo que se está pidiendo, es que en cada caso exista una investigación clara concreta y objetiva, y que no recaiga un castigo sobre el padre, por el solo hecho de ser hombre. Estoy segura que después de esto, saldrán a la luz muchos más casos similares a estos en la provincia y desde mi lugar de trabajo y con las herramientas que están a nuestro alcance, vamos a seguir trabajando para que se apliquen las leyes. El año pasado se presentó a la adhesión de la provincia a la Ley Lucio y en este sentido estamos trabajando para presentar este nuevo proyecto, que es por falsa denuncia, que justamente tiene como propósito salvaguardar el derecho de los niños", dijo Vélez.

“Que mi hijo sepa que su papá no lo abandonó”

ABUELOS | SILVIA Y RAMÓN DUPUY PRESIDEN LA FUNDACIÓN A NIVEL NACIONAL.

Ramón Dupuy llegó a nuestra provincia para acompañar a Raúl Llamur sobre la denuncia de juicio político en contra de la jueza de Violencia de Género Nº 1, luego de denunciar a su expareja por maltrato infantil y la magistrada desestimó el pedido, sin dar lugar a la presentación de elementos de pruebas que el hombre intentó ampliar en el expediente judicial.

“Vengo por muchos casos de vulnerabilidad que desde la fundación hemos estado estudiando y he notado que la problemática en Jujuy es muy grave. Me llamó poderosamente la atención un caso, tengo los expedientes donde se puede ver claramente en la presentación de un informe una firma que se repite en dos firmas distintas, esto nos pareció muy raro y la víctima es un chico de Jujuy, nacido en Tucumán. Esas firmas falsificadas es un gravísimo delito porque se le cambia el centro de vida a una criatura, se la daña impidiendo el contacto con la familia del padre”. “Leí el expediente completo, están todas las pruebas presentadas y no veo secuestro, veo cuidado del padre por abusos comprobados de la familia materna hacia el niño”, relató Dupuy sobre el caso Llamur.

“Venimos a tratar más que nada la perspectiva de la niñez, es un tema que noto que en Jujuy está viciado por otros tipos de intereses, cualquiera menos el interés de resguardar la integridad física de mi hijo. Tengo conmigo la presentación de un jury a una jueza que no solo abandonó sistemáticamente a un niño, sino que trató de cualquier manera y de forma impune someterme a agravios y maltratos”, dijo Llamur.

“Como dije desde un principio, está todo tan viciado que espanta, para que ustedes se den una idea de la gravedad del hecho, hay pruebas contundentes que muestran la violencia que sufre mi hijo y en la provincia de Tucumán fue examinado y se constató que sufre violencia y con los elementos de pruebas que presentamos en esta provincia, no solo la jueza Mónica Cruz Martínez desestimó la denuncia, sino también la jueza de Familia María Luisa Arias, quien solicitó el inmediato exhorto de mi hijo y luego se recusó de la causa. Con estas arbitrarias decisiones, estoy seguro que hay muchos niños que corren peligro en Jujuy y es por eso que Ramón Dupuy no dudó en venir, para interiorizarse de estos temas”, dijo.

“Pido ver a mi hijo”

Raúl Llamur dijo que “lo que pido es poder volver a ver a mi hijo, que mi hijo sepa que su papá no lo abandonó, que hay un papá que lo ama, que hay una abuela, tíos, primos que lo aman y lo extrañan. Lamentablemente cuando se gestan estas cosas siniestras de falsas denuncias, se genera estas situaciones de angustia y dolor. Actualmente estoy imputado por una situación que habría ocurrido en 2018 en Tucumán, pero no conocí de qué se me imputa”.