Oscar Zago dejó de ser jefe de bloque por la interna de La Libertad Avanza

La interna en La Libertad Avanza quedó al descubierto en las últimas horas en Diputados, con la designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, que luego fue rechazada por el titular de la Cámara, Martín Menem. Todo concluyó con el desplazamiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque, reemplazado por Gabriel Bornoroni.

Precisamente Zago habló hoy temprano sobre esa situación y, si bien ratificó su apoyo al presidente Javier Milei, anunció que su partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), conformará un interbloque dentro de La Libertad Avanza en la Cámara baja “si lo aceptan”. Si no, serán un bloque aparte, lo que podría poner en riesgo algunos votos clave que necesita LLA.

Zago afirmó que la designación de Pagano al frente de lo que consideró “la comisión más importante en la Cámara después de la de Presupuesto” fue avalada el fin de semana por Milei, tanto a él personalmente como a la propia diputada. Además, consideró que la reunión de comisión “es válida” y que “se equivocaron en el funcionamiento”, en clara referencia a Martín Menem. “Algunos diputados, si no conocen el reglamento, que se pongan a ojear un poco”, apuntó.

“Un diputado se programa de un día para el otro a qué comisión tiene que ir, qué comisión le corresponde, y no vive mirando el mail que llega un minuto antes de la comisión. Creo que se equivocaron en el funcionamiento, y eso es lo que pasó, me parece que no correspondía”, sostuvo.

En ese marco, reveló que el sábado habló con Milei y le dio el visto bueno para la designación de Pagano, quien también habló con el Presidente para agradecerle. “Gracias a vos por representarme”, fueron las palabras del mandatario a la diputada, según el propio Zago. Allí, el legislador dejó una dura aseveración respecto a la relación de algunos integrantes de LLA con el Presidente.

“El Presidente de la Nación no se mete en estas cuestiones, solo da el ok como me lo dio el sábado y se lo dio a la diputada Marcela Pagano. Después, algunos interpretan que la opinión del Presidente es otra. Bueno, que se hagan cargo los que interpretan otras cuestiones. O le mienten en algún caso al Presidente. Yo soy muy responsable en estas cosas”, subrayó.

Tras afirmar que no habló ni con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni con Martín Menem, dejó en claro que la situación que se vivió ayer cambiará la fisonomía de LLA en Diputados y también en la Legislatura porteña, que él junto a otros dos diputados que forman parte del MID conformarán un interbloque.

“Yo sigo perteneciendo al frente, con mi partido político. Mi partido político hará un bloque seguramente, conversaremos con los diputados que tenemos, que son dos más, con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y veremos si vamos a ser dentro del bloque como nos llamamos que somos MID. Se hará un interbloque y podrá funcionar como funciona el PRO, que tiene bloque e interbloque. Si se acepta esa posición bien, y si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque.”, sostuvo.

La crisis se desató ayer cuando la Comisión de Juicio Político se reunió para designar a sus autoridades y formalizar su composición, pero la sesión se levantó intempestivamente en medio de un escándalo por pedido de Martín Menem, presidente de la Cámara Baja.

Los legisladores constituidos en esa comisión habían logrado el quórum necesario para funcionar y Oscar Zago, titular de la bancada de La Libertad Avanza, propuso a la libertaria Marcela Pagano como presidente del cuerpo y la moción fue votada por la positiva. Pero todo se interrumpió de golpe.

Cuando ya se había votado a Pagano y al resto de las autoridades, la reunión se interrumpió intempestivamente. Mientras mocionaba la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, la transmisión de Diputados TV se cortó y la sesión finalizó. Hubo legisladores del oficialismo que alegaban que la reunión no debía continuar y que debió levantarse.

El diputado Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, irrumpió en la comisión gritando para pedir que se suspenda la reunión. En verdad, objetaba la validez del cónclave. “Esto es ilegal, ustedes no tienen competencia”, señaló el legislador santafesino a viva voz. “Esto no es una monarquía, tranquilizate”, lo cruzó uno de los diputados presentes en la reunión.

Fue un escándalo impresionante”, describió a Infobae un legislador de las bancadas “dialoguistas” que presenció la sesión. “Hay quilombo en La Libertad Avanza y Martín Menem mandó una comunicación para que se levante la sesión de la comisión. Pero, al final, Zago propuso a Marcela Pagano, estaban los números y la votaron”, explicó a este medio un representante del PRO.

Internas libertarias y crítica al lanzamiento de La Libertad Avanza como partido político

Zago aceptó hoy que desde hace tiempo había sectores dentro de LLA que buscaban correrlo de la presidencia de la bancada. “Hubo un intento hace unos días atrás y seguramente ayer concretaron, pero esto es válido, en política todo vale, tienen todo el derecho”, afirmó.

En ese sentido, reveló que hay algunos diputados del propio espacio libertario que no quieren una alianza con el PRO, a pesar de que eso “es el deseo del Presidente”.

“Algunos se oponen, pero no lo expresan, lo expresan por debajo. Me parece que es ir en contra del Presidente, pero yo jamás voy a ir en contra del Presidente. Hay personas que se quieren aferrar a los cargos, y yo nunca me voy a aferrar a un cargo. Lo dije siempre”, dijo Zago.

Otro de los puntos en los que Zago marcó que existen fuertes diferencias dentro de LLA es respecto a los sueldos en el Congreso, y allí valoró la posición de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en medio de la polémica por la suspensión del aumento otorgado a los legisladores, advirtió que es bajo el sueldo de los diputados y senadores.

“Propuse sentarnos en una mesa de discusión y discutir todos los salarios, de todos, también los de la Justicia. Porque el esfuerzo no lo puede hacer solo un sector. La vicepresidenta lo dijo también, que no puede hacer el esfuerzo el Senado y los diputados mientras otros miran para otro lado y se hacen los distraídos. Ese es el pensamiento del Presidente, y todo lo que el Presidente diga que está mal, lo voy a ir a marcar”.

Por último, cuestionó el avance encabezado por Karina Milei para conformar La Libertad Avanza como partido en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de conseguir personería jurídica a nivel nacional, para lo cual se necesita representación en al menos cinco provincias. Según Zago, deberían utilizar otro nombre.

“Creo que no corresponde. Tienen todo el derecho de formar todos los partidos que quieran, como es el Partido Demócrata que es un partido histórico. Dicho esto, La Libertad Avanza nació como un frente, en 2021. A los 6 meses, le autorizamos a La Rioja a conformar La Libertad Avanza, y se conformó como partido político. No voy a poner ningún tipo de trabas. Pero uno cuando hace un frente, le tiene que poner un nombre”, explicó Zago.

El diputado fue más allá y cerró la entrevista con una dura crítica: “Cuando inicié mi camino en 2005, me inicié en Compromiso para el Cambio, después fue PRO, después fue Juntos, porque los partidos que entran y salen en las alianzas, por modalidad se van cambiando, es lo normal y es lo que corresponde. Ahora, si nuevamente me metí en política acompañando al diputado Milei porque había que cambiar estas cosas para no ser más de lo mismo. Si vamos a ser más de lo mismo, y nos vamos a cagar en todas las normas y reglas que hay, háganlo, conmigo no”.