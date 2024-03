Fans juntan firmas para que el 8 de marzo sea el Día Internacional de Dragon Ball

En medio del universo digital, han surgido distintas peticiones en línea para establecer el 8 de marzo como el “Día de Dragon Ball“, en memoria del fallecido autor Akira Toriyama. La peculiaridad de esta fecha radica en que el anuncio del fallecimiento del aclamado mangaka japonés fue realizado el 8 de marzo de 2024 en Japón, aunque en realidad Toriyama había fallecido una semana antes, el 1 de marzo de 2024.

Es importante destacar que el 8 de marzo también coincide con el Día Internacional de la Mujer, lo que agrega un matiz interesante a esta solicitud en línea. Sin embargo, estas peticiones no son necesariamente indicativas de un cambio oficial, ya que es común que muchas de ellas no lleguen a ningún resultado concreto. A menudo, los usuarios de Internet las utilizan para crear memes o generar peticiones virales que no tienen un impacto real en la sociedad.