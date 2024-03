Migue Granados sacó del aire a una oyente por un repudiable comentario

Migue Granados, uno de los dueños del canal de Streaming Olga, vivió un momento de extrema tensión este viernes. El productor, que se encontraba haciendo su programa matutino Soñé que volaba, junto a Lucas Fridman y Sofía Morandi, presenció un instante insólito, lejos de la costumbre relajada y el código humorístico que construyó con sus oyentes. Todo se disparó cuando una oyente utilizó un calificativo repudiable durante la charla con el panel que generó enojo de los presentes y motivó la reacción intempestiva.

La temática del programa era dar a conocer situaciones que habían tenido diferentes personas con sus jefes en sus experiencias laborales. Una joven llamó para detallar la suya revelando su despido de una concesionaria. “Siempre fui la empleada problemática por mis derechos laborales. Trabajé en una agencia de autos. Estaba a período de prueba, me hicieron firmar el contrato y pregunté... ¿Pasan los tres meses, me hacen firmar el nuevo contrato de que quedo efectiva o qué hago de mi vida?”, comenzó diciendo la mujer.

De manera agregada, continuó relatando lo que le pasó: “El dueño de la agencia, porque era una franquicia, me respondió ‘nunca me preguntaron eso, así que no sabría decirte’. Y yo ahí le respondí ‘y qué onda ustedes, contratan a todos downs que nadie pregunta’”, continuó.

En ese momento, todo el estudio repudió sus dichos y utilizaron palabras contundentes para expresarse hacia ella. “No podés hablar así”, fue la frase que utilizaron para recriminar esta acción. Finalmente y cansado por la situación Migue Granados pidió que la saquel del aire y la despidió con un “Te tendrían que haber echado antes por pelotuda. Hasta luego, es una estúpida”.

Esta situación se volvió viral en las redes sociales, a tal punto de que varios usuarios comenzaron a replicar lo que había sucedido. “Impecable @miguegranados y @LucasFridman cortando el aire a esta pibita. No darle lugar a esos discursos es una responsabilidad que pocos medios manejan bien. Gracias”, fue uno de los mensajes.

El propio Granados fue tajante en X (ex Twitter), cuando dio a conocer el siguiente mensaje. “Disculpen, lejos de hacerme el moralín. No fue ni una búsqueda de hacer un chiste de mal gusto, como incluso suelo hacer”, comenzó diciendo sobre la horrible situación vivida. Y luego lanzó su conclusión de lo sucedido. “Fue directamente desubicado y no puedo dejarlo pasar al aire, por respeto. Reitero, no tuvo premisa de chiste siquiera, fue solo desubicadísimo”, concluyó.