Shakira sobre "Barbie": "Mis hijos sintieron que era castradora. Y estoy de acuerdo"

Shakira continúa la promoción de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, con el cual retornó a los primeros lugares de los listados de reproducción musical y ventas de discos, tras 7 años de pausa desde que lanzó Dorado.

Sin embargo, no es su música lo único que está generando tendencia, ya que sus controversiales declaraciones también se están tomando los titulares de la prensa; la cantante barranquillera rompió el silencio y criticó contra la película Barbie, y aseguró que sus hijos odiaron la película. “Sintieron que era castradora. Y estoy de acuerdo”, afirmó.

La artista colombiana Shakira es la protagonista de la portada del mes de abril del 2024 de la revista estadounidense especializada en belleza femenina Allure. Allí a la cantante se le preguntó sobre la película que humanizó a la icónica muñeca norteamericana Barbie y cuyo mensaje el medio sintió que iba alineado con el de la barranquillera; no obstante, contrario a lo que pensaba, ella está muy alejada del feminismo que plantea la cinta. “Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos”.

Si bien Shakira se reiteró como un símbolo de resiliencia, independencia y poder femenino gracias a las letras de sus canciones en las que narra su historia de desamor, pero además entregó en claro mensaje que sirvió de ejemplo transformador pues ella supo darle la vuelta a la tragedia y convirtió el dolor en éxito, la artista que lanza pullas contra su expareja Gerard Piqué en sus composiciones, parece ser que no está del todo en contra de los hombres como algunos movimientos quieren hacerlo ver.

Un ejemplo que soporta lo anterior es su percepción a cerca de la historia que humanizó en la pantalla grande la vida perfecta de Barbie en medio de un universo perfecto gobernado por solo mujeres. Pero esa propuesta no fue bien vista por los hijos de Shakira, Milan y Sasha.

“Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse”, comentó.

Mientras que la cantante barranquillera dejó sus lágrimas a un lado para retomar su camino en la industria musical volviéndolas diamantes con los que ahora factura, Barbie se conflictúa en el ideal de que el mundo solo puede ser perfecto si son las mujeres las que toman el mando y dominan el poder. Sin embargo, Shakira no piensa igual que el mensaje del film, protagonizado por Margot Robbie, y que contó con la dirección de Greta Gerwig’s.

“Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”, aclaró. Por otra parte, la cantante colombiana expresó la necesidad de mostrarle a las mujeres que son capaces de hacerlo todo, pero sin que eso signifique deban hacerlo todo al tiempo quitándole la carga a los hombres de llevar la parte del peso que les corresponde. “Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad”, añadió.

Sin filtros y sin reservas Shakira sentó su opinión sobre el feminismo en el cine y la importancia de promover la igualdad tanto para mujeres como para los hombres, pues recordó que ella es mamá de dos y también quiere sus hijos sean igual de poderosos que su madre. La barranquillera adicionalmente compartió que el objetivo de su música es liberar los sentimientos de las mujeres, algo que traían reprimido.

“En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se acabó. Ahora nadie nos controlará. Nadie nos dirá cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas”.

En cuanto a los estándares y prototipos de belleza femenina, Shakira también reconoció que se ha valido de su sensualidad y atributos físicos como canales para trasmitir sus sentimiento y de paso para conquistar a parte de su público. Por otro lado, aseguró que no era consiente de su belleza, pero que sabía que arreglarse haría parte de su

“Por supuesto, de vez en cuando me ponía rímel y me alisaba el pelo. Me sentí sexy y usé esa sensualidad cruda muchas veces en el escenario como una forma de expresarme. Pero creo que confío en otras aptitudes más que sólo en la belleza”, concluyó.