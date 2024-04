More Beltrán contó un detalle íntimo de la noche previa a la lesión de Lucas Blondel

Tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, Lucas Blondel puso en marcha una larga recuperación. En el mejor de los casos, el lateral derecho volverá a jugar con la camiseta de Boca en 6 meses, dependiendo de qué tan bien evolucione tras la operación. Morena Beltrán, su pareja, dio detalles de su estado de ánimo.

“Lucas es muy muy positivo. Está intentando tranquilizar a los demás, porque también hay una familia que se preocupa mucho. Parte de la familia estaba en Rafaela por Pascuas y su papá, en Suiza”, soltó la periodista en ESPN F90, consultada por el tema.

“El mensaje era de tranquilidad: ‘Esto le puede pasar a un deportista, convivimos con esto y lo sabemos’“, agregó en Generación F Morena, que estaba presente en La Bombonera justo en el momento en el que su pareja sufrió la grave lesión.

Además de resaltar el buen ánimo del jugador pese al mal momento, la periodista contó un detalle de la historia que nadie conocía: la conversación que tuvieron la noche anterior. “Habíamos tenido una charla por WhatsApp en la que hablamos de cómo estaba fluyendo todo. La energía, lo bien que estábamos...”, arrancó su relato.

“Salvo cuando me tocó trabajar, nunca lo había ido a ver a Lu. Este partido lo ameritaba y fui a la cancha con dos de mis primos y Ricky, su representante. Ni bien lo vi, dije: ‘La rodilla’. Son movimientos que pasan solos, la caída no fue muy ortodoxa y aparte se quedó. Lo primero que pensé fue en la charla que habíamos tenido la noche anterior. No era compatible con el momento“, concluyó Morena, que ya se había despachado con un posteo emotivo en las redes para su novio.