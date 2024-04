Por qué acusan a Nicki Nicole de plagiar a Soda Stereo

Nicki Nicole acaba de lanzar un nuevo tema nuevo, titulado "Ojos verdes". Pero la obra de la exitosa cantante y compositora generó una inesperada polémica.

Tanto en Instagram como en X y en Facebook, muchos fans se sorprendieron por la enorme similitud con el tema "Tratame suavemente", del primer disco de Soda Stereo.

Sin embargo, no se trató de un plagio ya que el manager de Daniel Melero, el compositor del tema, confirmó que se pidieron todos los permisos correspondientes.

Otros seguidores remarcaron que el ritmo es típico de las célebres cumbias lentas de Gilda, pero sin apuntar a ningún parecido en particular.

"Ojos Verdes" es la primera canción que Nicki Nicole lanza este año y es un giro nostálgico en su carrera, con un guiño a su propia infancia en las calles de Rosario.

"Siempre que vuelvo a Rosario vuelvo a escuchar cumbia, porque a mi familia le encanta. Escucho las canciones que oía de chiquita cuando salía de fiestas y me agarra la nostalgia", expresó la cantante de 23 años en una entrevista con la agencia EFE. "Antes no me sentía preparada, le tengo mucho respeto y cariño", explicó la rosarina.

Tatool, el productor del tema, le mostró la base y le animó a ponerle una letra, que ella enfocó en el empoderamiento tras una ruptura amorosa: "A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañás. Sé que estás con otra pero pensando en mí".

Muchos fans creerán que esa letra se refiere a su reciente ruptura con el cantante mexicano Peso Pluma, pero Nicole aseguró que Ojos Verdes es algo "propio" que va "más allá de otras personas y otros vínculos".

Esta es la primera vez que la cantante explora la cumbia como solista, pero, desde que dio sus primeros pasos en la música en 2019 con su mega éxito Wapo traketero, se ha destacado por su eclecticismo, tocando ramas musicales muy diversa de la música urbana, como el hip-hop, el trap o el reggaetón.

"Lo que más me gusta es conocer los nuevos géneros y saber que puedo hacerlos. No hay nada que me haga sentir más útil que decir: puedo hacer una cumbia y suena súper bien, aunque obviamente siempre acompañada de mi equipo", afirmó. La argentina se embarcará en septiembre en una gira por Estados Unidos en la que pasará por grandes ciudades como Nueva York, Miami y Chicago presentando su último álbum, Alma, aunque habrá espacio para nuevas canciones, como Ojos Verdes.