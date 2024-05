Día de Star Wars: la razón por la que se celebra hoy 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars, una fecha que trascendió las fronteras del cine de aventuras y ciencia ficción para convertirse en un fenómeno cultural de proporciones épicas. Pero, ¿sabías por qué se festeja hoy?

La particularidad de esta fecha es que no es el día del estreno de la película, ni es un homenaje sus actores, directores ni personajes. La principal razón es simple y tiene que ver con un juego de palabras en inglés. Sin embargo, la costumbre del festejo poco tiene que ver con la saga y su inicio se mezcla con la política británica.

El punto de contacto es “May the Force be with you (Que la fuerza te acompañe)”, la expresión más difundida y reconocida de Star Wars. Desde su estreno, el 25 de mayo de 1977, los fanáticos adoptaron la frase, que trascendió la pantalla y se convirtió en una suerte de saludo universal.

La historia oficial del Día de Star Wars, avalada por Lucasfilm, nos remonta al año 1979, cuando el 4 de mayo la recién nombrada Primera Ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, recibió un mensaje de felicitaciones por parte del Partido Conservador con la frase: Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie (en inglés, May the Fourth be with you, Maggie).

La frase, un ingenioso, para la época, juego de palabras con la icónica línea Que la Fuerza te acompañe (May the Force be with you) de Star Wars, fue publicada en el periódico London Evening News. Así lo relata el escritor Alan Arnold en una crónica del rodaje de El Imperio Contraataca para Lucasfilm:

Viernes 4 de mayo: Margaret Thatcher ganó las elecciones y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Gran Bretaña. Para celebrar su victoria, su partido publicó un anuncio de media página en el periódico London Evening News. Este mensaje, que se refería al día de la victoria, era: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, otra prueba de cuánto ha influido Star Wars en todos nosotros.

Con el tiempo, y especialmente con el uso de Internet, el 4 de mayo se convirtió en una tradición de todos los fanáticos de la saga creada por George Lucas. Eventos especiales, maratones cinematográficos, concursos, disfraces y, por supuesto, mucho merchandising, son solo algunas de las formas en que se conmemora este día tan especial.