Emilia Mernes suspendió su show con el público adentro y explotó la polémica en redes

La cantante de pop urbano Emilia Mernes canceló a último momento su show en el Movistar Arena mientras el público esperaba en sus asientos el comienzo de la séptima presentación del MP3 Tour. La fecha prevista para el viernes 4 de mayo fue reprogramada para la noche del martes 7.

La presentación debía comenzar a las 21, sin embargo, la artista referente se demoró una hora. Finalmente, cuando salió a escena, mientras el estadio lleno esperaba por el show, la artista anunció la cancelación debido a su estado de salud. "Quiero pedir perdón de corazón, realmente me siento muy mal y no puedo", dijo Mernes frente a un estadio repleto de fans ansiosas por el comienzo del show.

A continuación, la cantante explicó el motivo de su demora al público presente: " Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo así", expresó haciendo hincapié en el complejo estado de su salud.

La intérprete argentina fue tendencia en la red social X ni bien comenzaron a circular los vídeos de la postergación del espectáculo. Algunos de los comentarios fueron: "Emilia tuvo que reprogramar el show y yo me quiero MATAR", "solo fueron a sentarse y a verle la cara a Emilia cuando salió para cancelar el show".

"Ojalá todas las nenas que se iban llorando desconsoladamente puedan volver. Mucha gente que vino del interior. Muy triste", expresó una usuaria presente en el recital. Varias cuentas también manifestaron una pronta recuperación para la cantante.

Emilia Mernes tenía programadas dos fechas en Montevideo este sábado 4 de mayo y el domingo 5, las cuales ya fueron suspendidas tras el imprevisto en el Movistar Arena, y reprogramadas para el domingo 12 y lunes 13 respectivamente.