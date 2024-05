Güemes: Se lleva adelante la semana del parto respetado

Con la presencia de autoridades provinciales, desde el Hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Gral. Güemes, se llevó a cabo el lanzamiento provincial de la Semana Mundial del Parto Respetado.

El acto tuvo lugar en el salón Auditórium, y estuvo presidido por el gerente General, Daniel Rallé; acompañado por la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato; la directora de Enfermería, Miriam Martínez Fabián, junto a otras autoridades legislativas.

El parto respetado es la generación de un ambiente donde la madre y el recién nacido son los verdaderos protagonistas, permitiéndole a la madre seguir su propio criterio durante el curso del parto. Lo que se busca con la aplicación de la ley del parto respetado es recuperar el protagonismo de la madre, de su hijo y de la familia, en esos momentos tan importantes.

La presión hacia la parturienta durante el proceso de parto, la posterior separación entre la madre y el recién nacido, la suspensión de la lactancia materna y muchas otras conductas antinaturales, se volvieron una rutina que es necesario revertir. El parto es considerado como un acto de amor entre la madre y el hijo, cualquier interrupción innecesaria puede perturbar esa conexión sagrada.

Durante el desarrollo del acto de apertura, Dorigato destacó la importancia del hospital Castellanos a nivel provincial, que lo hace merecedor de ser elegido para lanzamientos a nivel provincial, que contará durante la semana con la presencia de profesionales de distinto puntos de la provincia. "Los estoy acompañando, porque me interesa generar mayor conciencia sobre lo que es el parto respetado. Tenemos que aprender a tratar a las mujeres gestantes, que llegan a un hospital en busca de asistencia para su parto, de manera que se sientan seguras, empoderadas, que pierdan el miedo, dejarlas ser las protagonistas en uno de los momentos más importantes de sus vidas", manifestó.

Las charlas y talleres se dictarán hasta el próximo viernes, con la asistencia confirmada de personal de salud de hospitales pertenecientes a localidades de toda la provincia. "Me es grato ser el anfitrión de una actividad tan importante a nivel provincial, será una gran responsabilidad recibir y atender a tantas personas, pero también me siento muy agradecido con el Ministerio de Salud porque cumplieron con la entrega de un ecógrafo tal como me lo habían prometido, un aparato de última generación, que nos permitirá dar respuestas más certeras a la mujer embarazada", manifestó Daniel Rallé.