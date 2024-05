Rosario de la Frontera: Reclamo de vecinos por los pastizales, bichos y malezas

Desde hace meses que hay un profundo malestar entre los vecinos del barrio privado Solares de Benicio, ubicado al este de Rosario de la Frontera, por los altos pastizales, la basura, bichos y alimañas que generan varios terrenos vacíos.

Entre las múltiples consecuencias que trae aparejada esta situación, una vecina manifestó que su hijo de tan solo 6 años "tuvo dengue". Paralelamente, deben convivir con peligrosas víboras, ratas y alacranes, por lo que tratan de cuidar, por lo menos, que no ingresen a sus hogares.

"Unas de las tantas problemáticas y de las más preocupantes que tenemos en nuestro barrio, ya desde hace tiempo, son los altos pastizales de varios lotes. En mi caso, hace tres años que vivo acá y la verdad es que en todo ese tiempo nunca han cortado el pasto", manifestó a El Tribuno la vecina Ivana Ruiz.

Reclamos formales

Además, aseguró que en varias oportunidades los vecinos presentaron notas detallando la problemática, pero que nunca recibieron una solución definitiva, sino parcial.

"Por insistencia nuestra, que hemos llamado y hemos presentado notas, vinieron de Bromatología y empapelaron el barrio para ver si así la gente tomaba conciencia y lograban algo. Lo que sí sabemos, es que supuestamente, ya multaron a los dueños de estos lotes, pero de qué nos sirve que los multen, si lo mismo siguen sin limpiar y no hacen absolutamente nada. De todos modos, los dueños jamás vienen por el barrio, por lo tanto no creo que lleguen a ver los carteles", señaló la vocera.

También dijo que los yuyarales están tan altos, que muchos traspasan la altura de los techos de las viviendas. "Eso nos preocupa muchísimo, ya no sabemos qué hacer. Primero, estábamos muy angustiados por los contagios del dengue. "Mi hijo que tiene tan solo seis años de edad se enfermó", advirtió con mucha preocupación.

En ese sentido, contó que "mi hijito la pasó muy mal. También se contagió mi marido, se curó y después me contagié yo, la cuestión que ya estamos cansados de vivir así".

"Sinceramente, ya no sabemos qué más hacer por eso acudimos a los medios. En otras oportunidades, yo traté de comunicarme con los dueños de los lotes, por supuesto que les hablé bien y con todo respeto les pedí que por favor podían cortar el pasto, justamente porque tengo un niño chiquito que salía y sale a jugar al patio, porque obviamente no lo iba a tener encerrado, pero nunca nos hicieron caso", señaló.

No tan solo las malezas es la pesadilla de los vecinos. La madre, relató que además de los pastizales, "estamos rodeados de víboras, ratas, alacranes y cucarachas. Todos esos bichos se vienen directo a nuestras casas y a nuestros fondos. La verdad es que tenemos un monte con una especie de selva, entonces no sabemos cómo más pedir que nos den una solución, ya hemos hablado con distintos organismos y diferentes personas, en Defensa Civil, Bromatología y demás, pero no pasa nada".

El no tener respuesta de la comuna es lo que más inquieta a los vecinos de esta barriada.