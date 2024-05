Estuvo un año preso por un crimen que no cometió y en prisión perdió la razón

"Trastorno sicótico agudo. Al momento reviste peligrosidad para sí y para terceros. Por alteración de sus facultades mentales no comprende la trascendencia de sus actos ni dirige sus acciones libremente. Debe ser trasladado al Hospital neurosiquiátrico Ragone para evaluación y tratamiento".

El diagnóstico y conclusión al que El Tribuno tuvo acceso de forma exclusiva y que acá se reproduce fue realizado el pasado 24 de abril por una junta siquiátrica que integran las médicas Dras. Rocio Lazarte y Silvia Ceballos sobre la condición mental de un hombre de 47 años, oriundo de Tartagal que permaneció detenido desde el mes de agosto del año pasado acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de dos de sus hijas menores de edad.

Humberto Dionisio Chavarría fue detenido por disposición de la fiscal de Violencia de Género Lorena Martínez luego de la denuncia formalizada por la madre de sus dos hijas y al momento de la detención presentaba condiciones y coeficiente mentales normales, pero en en todos estos meses de detención fue perdiendo progresivamente sus facultades mentales por lo que tanto las peritos siquiátricos como el propio asesor de Incapaces N° 2 pidió que se aplique al imputado una medida de seguridad definitiva y se disponga su urgente internación en el hospital neurosiquiátrico de la ciudad de Salta.

Actualmente según los mismos informes siquiátricos el hombre sufre alucinaciones acústico-verbales, soliloquios y conductas auto agresivas con finalidad tanática como intento de suicidio o auto lesiones graves que de hecho ya se auto infrigió. El juez de Garantías Nelso Aramayo, por su parte, declaró la inimputabilidad de Chavarría por tanto ordenó su sobreseimiento. Pero lo más trágico de la situación es que fue la misma Justicia penal la que comprobó que la acusación de ambas menores que hoy tienen 15 años y de su madre biológica, son falsas y que ninguna de las chicas sufrió abuso sexual.

Mentir sin motivo

La causa a la que tuvo acceso El Tribuno da cuenta de la situación extrema que vivió este hombre de Tartagal pero que siendo inocente estuvo detenido, acusado por un delito gravísimo y que prima facie la Justicia calificó como abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante por la minoría de edad de las víctimas y por su condición de guardador. Pero su inocencia se comprobó a partir de los exámenes médicos y sicológicos al que fueron sometidas las supuestas víctimas y que echaron por tierras todas y cada una de sus acusaciones. Pero mientras se llevaba adelante la investigación, a causa de una acusación falsa, de las golpizas que sufrió mientras estuvo detenido y del estres que le produjo la situación, el falsamente acusado perdió la razón.

Denuncia de la ex

Al parecer la negativa de Chavarria por el tema de la cuota alimentaria fue la que disparó la venganza de la mujer que en agosto del año pasado -4 meses después de esa discusión- acompañó a una de sus hijas de 15 años a denunciarlo por abuso sexual con acceso carnal; la menor agregó que tenía conocimiento que a su hermana gemela también la abusaba sexualmente desde que tenía 8 años.

Maidana recordó que su defendido " fue alojado en la comisaría de Aguaray y otro golpe fuertísimo a su siquis fue cuando su anterior defensor le dijo, antes de comenzar a defenderlo que le iban a dar perpetua y que se dé por perdido. Una actitud inaceptable de este colega que seguramente nunca midió el daño que estaba provocando. Esa noche comenzó con un primer brote sicótico, gritando fuera de sí y fue golpeado por los efectivos y por los otros detenidos".

El abogado de Chavarría recordó que "la primera vez que hablé con él me contó todo lo que le sucedió durante esos meses de detención y me dijo que en las noches tenía mucho miedo porque un niño llegaba a visitarlo; en otra oportunidad me contó que "las voces" le habían indicado cuál era la solución para que todos se dieran cuenta que él era inocente y que nunca había cometido esa aberración: tenía que matarse. Eso hizo que insistiéramos para que se le hiciera la junta médica siquiátrica y le dieran detención domiciliaria porque además, los informes del CIF y de la sicóloga del poder judicial ya habían concluído que las hijas no tenían ningun indicio físico ni sicológico que hayan sufrido algún tipo de abuso".

Desde ese momento Chavarría cumplió detención domiciliaria cuidado por sus padres que también fueron a declarar en la causa. "Por ese motivo hemos presentado un recurso de re consideración porque nos parece absolutamente injusto que lo tengan que mandar al neurosiquiátrico Ragone. Los cuidados que ahí pueda tener no tendrán punto de comparación con el que le den los padres; junto a sus progenitores está tranquilo, medicado y se siente contenido; por lo que hablé con una especialista, hizo una regresión y actúa como un niño, pide permanentemente por su mamá que lo cuida como tal y solo una madre puede tener esa dedicación, ese cariño y esa piedad con un hijo que ha sido dañado de por vida".

Informe médico concluyente: indicó que no había lesiones

El informe médico del CIF realizado el 17 de enero de 2023 y que lleva la firma de la Dra. Jorgelina Ibañez concluye en que la menor denunciante no presenta lesiones física, ni signos de defloración y que todas sus zonas íntimas son normales; de hecho las menores que al momento tienen 15 años de edad nunca tuvieron relaciones íntimas.

Tres meses después del informe del CIF, en abril de año pasado la sicóloga del poder judicial Estela Lizondo realizó la pericia sicológica a la misma menor denunciante: "Con presencia de indicadores de un monto elevado de fantasía, es esperable que oculte y disimule. Se le dificulta la capacidad de integrar lo que percibe, relaciona las partes de manera incorrecta por lo que es posible que mienta y tienda a actuar en vez de pensar en las consecuencias de su acción" informó la sicóloga para concluír en su informe: " De la evaluación realizada no se desprenden indicadores que sean compatibles con abuso sexual".

Reconsideración

El penalista Gonzalo Maidana del estudio jurídico Maidana-Ríos que logró el sobreseimiento de Chavarría relató el infierno que este hombre vivió los meses que estuvo en prisión acusado por un delito aberrante que nunca cometió y que lo llevaron a perder sus facultades mentales. "Todo es a causa de una situación extrema de estres que comenzó hace varios meses, aún antes de estar detenido" aseguró el abogado.