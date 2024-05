Un caballo murió luego de caer a un pozo en Metán

Un caballo murió luego de caer a un pozo y agonizar en la lucha por intentar salir, en el barrio Virgen del Valle de Metán.

En la zona hay muchos animales sueltos. El equino ingresó a un terreno en el que había un pozo que no había advertido por los pastizales y cayó.

El animal estuvo agonizando desde ayer en su intento por salir. Los vecinos trataron de ayudar pero no lo lograron.

“El caballo cayó al pozo, llamamos a los bomberos de la Policía que llegaron al lugar pero lamentablemente ya había muerto, por eso no lo sacaron”, dijo la propietaria del terreno a El Tribuno.

En el sector viven muchas familias que advirtieron que los restos del animal van a comenzar a despedir olores nauseabundos por lo que solicitaron a las autoridades que lo retiren del lugar.