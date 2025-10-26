La fundación Rocca entregó Becas al Mérito Académico

Todos los años hay un enorme entusiasmo por este evento que marca positivamente la vida de los estudiantes norteños por el prestigio que confiere. Recibieron esta semana las becas a la excelencia académica que entrega la fundación Rocca, 26 alumnos de nivel medio de Aguaray, 15 de General Enrique Mosconi, 36 de Tartagal y 3 de Salvador Mazza. La beca es un reconocimiento para los alumnos de nivel medio tanto de instituciones publicas como privadas a su compromiso con el estudio y como una forma eficiente de contribuir a la igualdad de oportunidades y el progreso de las comunidades.

Estas cuatro localidades el norte de la provincia de Salta constituyen para la fundación Rocca la comunidad Aguaragüe porque precisamente coincide con el área de operaciones de Tecpetrol, la empresa petrolera del grupo Techint. El Programa de Becas surgió en 1976, orientado principalmente a los empleados del Grupo Techint. El Programa cuenta con el apoyo de la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca y el patrocinio de Tenaris, Ternium, Techint Ingeniería y Construcción y Tecpetrol.

Criterios para el beneficio

A diferencia de otros programas de beca el que lleva adelante la fundación Rocca no se centra en la condición económica del grupo familiar al que pertenecen los becarios sino en la excelencia académica. Por eso se toma en cuenta el promedio de estudios que en el caso de las escuelas bachilleres o humanistas debe ser de 9,50 como base y en las escuelas técnicas de 8,50.

Los chicos no deben adeudar materias, presentar repitencias, tener sanciones disciplinarias, ni más de 15 inasistencias injustificadas. El estudiante debe realizar una evaluación de Matemática y Lógica para cumplir su condición de postulante además demostrar el compromiso con su proyecto de vida y carrera y realizar el Test del Grit para analizar la perseverancia y tenacidad del aspirante ante las metas de largo plazo.

Las medallas.

En los últimos 10 años se han entregado más de 25.000 distinciones de nivel secundario a nivel global y en 2025 se está distinguiendo a 1.100 estudiantes en Argentina. En esta oportunidad quienes recibieron la beca en Salta fueron 80 chicos del norte del departamento de San Martín pertenecientes a 15 instituciones educativas, entre ellas escuelas técnicas, de comercio, colegios secundarios y centros educativos, tanto de gestión pública como privada.

En el acto que contó con la participación de los flamantes becarios, padres y docentes hicieron uso de la palabra Gustavo Blasco Gerente el Yacimiento Aguaragüe operado por Tecpetrol, Pablo Martelotta gerente de relaciones con la comunidad de tecpetrol e Ines Valloto de Fundación Rocca. Todos remarcaron el compromiso de los 80 chicos norteños n a este importante incentivo que les facilita cumplir con sus objetivos.