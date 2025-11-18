Campo Santo: El humo de cañaverales paralizó la ruta provincial 11

Un incendio que consumió los residuos producto de la cosecha de cañas de azúcar, aquellos permanecen sobre el terreno de cultivo una vez finalizada la zafra, generó un espeso humo negro que, favorecido por la intensidad de un viento corriendo a una velocidad de 21 km/h, se desplazó rápidamente este domingo hacia el sector de ruta provincial 11 que une la ciudad de Güemes con el municipio de Campo Santo, impidiendo completamente la visibilidad. Esta situación de riesgo tuvo que ser controlada por personal de Seguridad Vial y de la policía de la provincia, impidiendo que los automóviles, motos y bicicletas, circulen por el sector afectado para evitar accidentes.

El incendio comenzó alrededor de las 13 en terrenos del ingenio San Isidro: "Por suerte no hubo lesionados ni personas afectadas por el humo, sí trabajamos en la parte preventiva controlando que el incendio no llegue hasta las viviendas ubicadas en barrio Bella Vista" manifestó el Comisario Mayor Simón Pistan de la DDP7 con asiento en Güemes.

La ruta permaneció cortada desde las 13:30 hasta las 17, cuando se consideró que era seguro pasar por el lugar, donde lentamente se disipaba el humo: "Fueron unas 4 hectáreas las afectadas, sólo nos abocamos a controlar que no avance hasta las viviendas cercanas, sacando a las familias de su interior debido a que el humo era muy sofocante" manifestó el Sub Oficial Mayor Bombero Ángel Machelet.