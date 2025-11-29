General Güemes: denuncian a los miembros de un circo por acosar a una menor y por agredir a su primo

Un hecho que generó el repudio de toda la comunidad de Gral., Güemes, se registró el pasado sábado 23 de noviembre, en el interior de la carpa del Circo Fox, que se encuentra instalado en la ciudad desde hace dos semanas, ocupando un predio conocido como La Doma en el sector de la Banda Este. Durante una de las dos funciones programadas, la joven Noelia Quinteros se acercó hasta el circo, acompañando a su hija y tres sobrinos en la compra de las entradas, al circo ingresaron solo los menores, dos varones y dos mujeres. A mitad de la función, cuando tiene lugar un receso, tiempo aprovechado por los asistentes para realizar compras, los menores se dividieron para realizar distintas compras, los dos varones de 17 y 9 años lo hicieron por su lado, mientras que las mujeres de 13 y 11 años fueron hacia otro sector dentro del mismo circo. Mientras las dos jovencitas esperaban por ser atendidas, fueron abordadas por un personal del circo, que durante el espectáculo trabajaba de payaso, quién le extendió la mano con un papel donde figuraba un número teléfono, expresando, “dice mi amigo que lo llames”, siendo su amigo, un acróbata que se encontraba a unos metros de distancia. La menor de 13 años entró en pánico debido a la insistencia de la persona que la abordó, salió entonces en búsqueda de su primo para contarle lo sucedido, quién reaccionó increpando al payaso, exigiendo una explicación sobre el intento de hacer contacto con su prima, recibiendo como única respuesta, un golpe de puño que le partió el labio y lo tiró al piso. Cuando el joven agredido intentó levantarse para defenderse de la agresión, otros miembros del circo se llevaron del lugar al payaso agresor, mientras que el acróbata, supuestamente el dueño del número telefónico, se acercó para continuar golpeando al joven antes que pudiera levantarse del suelo, “no había personal policial, la gente presente no hizo nada, cuando me avisaron de lo que había pasado, decidí realizar la denuncia policial, pero lamentablemente no hicieron nada, el juez interviniente, perteneciente a la Fiscalía de Güemes, solo emitió una medida cautelar, prohibiendo al payaso volver a ejercer violencia contra mis sobrinos, además de aplicar la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, es decir que van a poder seguir trabajando como si nada hubiera pasado, y luego se irán a otra localidad para seguir haciendo este tipo de cosas, quedando para nosotros todo impune” manifestó Noelia.

Con respecto al intento de contactar a la menor, por medio de un número telefónico, no siendo éste el único caso del cuál se tuvo conocimiento, la Comisario Mayor Carmen Rodríguez, quién estuvo en la ciudad realizando una capacitación al personal policial, sobre la No violencia Contra la Mujer, aconsejó el seguimiento de este caso “podría tratarse de una red de Trata de Personas, usar un número telefónico para contactar a las víctimas para luego fijar un lugar de encuentro, es al menos sospechoso, debemos recordar que no hace mucho tiempo desbaratamos una banda que operaba usando distintos ardid para captar a las menores, por esa razón, creo que esto debería tener una investigación más profunda para despejar toda duda” manifestó la comisario Rodríguez.