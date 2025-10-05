¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
FINANCIAL TIMES
Pobreza
Franco Colapinto
Tragedia en Jujuy
alerta en el amazonas
Cartonazo
mundial sub 20 de chile
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Temporal en Córdoba
Nacionales

Tormenta y granizo gigante impactaron en el sur de Córdoba

Vecinos de la zona reportaron que cayeron piedras de hielo comparables al tamaño de un huevo, cubriendo calles y patios en pocos minutos.
Domingo, 05 de octubre de 2025 11:00
Una fuerte tormenta con caída de granizo de gran tamaño azotó la noche del sábado a la localidad de Bulnes, en el sur de la provincia de Córdoba. Vecinos de la zona reportaron que cayeron piedras de hielo comparables al tamaño de un huevo, cubriendo calles y patios en pocos minutos.

El intendente de Bulnes, Rubén Máspero, confirmó el fenómeno, calificándolo como "bastante importante" y detalló que, al momento, solo se registraron cortes de luz. "Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrea bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse", explicó el jefe comunal en diálogo con Cadena 3.

Máspero subrayó que "era impresionante el tamaño de las piedras" y destacó que, afortunadamente, el granizo "no vino acompañado de viento fuerte, porque eso habría causado mucho más daño", lo que evitó graves daños materiales o personas heridas.

La tormenta afectó también a otras zonas del departamento Río Cuarto, mientras regía una alerta por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el sur cordobés.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

