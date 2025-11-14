El ministro de Economía, Luis Caputo, quien expuso ayer en la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) señaló que las bandas cambiarias están "bien calibradas" y afirmó: "Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. No nos agrandemos".

El titular de la cartera económica volvió a defender la política cambiaria oficial ante los industriales al sostener que "es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre porque las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda" remarcando que "están en un nivel razonable, sino no habría récord de exportaciones".

Con el objetivo de reforzar la postura gubernamental en materia cambiaria, Caputo hizo alusión a una serie de factores que consideran, en el contexto actual, para mantener las bandas cambiarias. Entre estos se refirió a la demanda de dólares en los últimos meses. Al respecto, señaló: "la Argentina tiene una inestabilidad en la demanda de dinero fenomenal. En estos meses hubo una dolarización que no se ha visto en la historia. Hay que graduarse para poder flotar libremente".

"No nos agrandemos tampoco"

En este sentido, manifestó que "la mayoría de los países no flota libremente, ningún país en desarrollo lo hace" y advirtió: "No nos agrandemos tampoco porque después al primer shock tenemos que poner el cepo".

Sobre este aspecto, comentó: "La microestructura de nuestro mercado es tan chica que inmediatamente cuando enfrentas un shock, sea político, económico, local o internacional, poner un cepo termina siendo algo casi endógeno, porque la situación propia te fuerza a eso. No nos comamos el cuento de que es fácil flotar porque no es así".

Agregó que "muchos países iniciaron su estabilización con bandas cambiarias". En esta línea, sostuvo que "es algo que está probado y es exitoso" al indicar que "es un esquema conocido, no es algo que estamos inventando". Asimismo, citó el factor político como otro condicionante para justificar las bandas al aseverar que tampoco pueden darse "el lujo de flotar libremente con la volatilidad política" que tiene Argentina.