Berni defendió la designación de Presti en Defensa

El senador bonaerense de Unión por la Patria (UxP), Sergio Berni, se metió de lleno ayer en la polémica por la designación de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa y respaldó la decisión del gobierno de Javier Milei. El legislador oficialista cuestionó a los dirigentes del Partido Justicialista (PJ) que criticaron la llegada de un militar al gabinete y pidió "coherencia" en el debate interno.

El extitular de Seguridad bonaerense defendió la elección del Presidente para el cargo que dejó el exministro, Luis Petri, y recordó el antecedente histórico del peronismo.

"Si un militar pudo ser presidente, por qué no puede ser Ministro de Defensa", sostuvo Berni, quien puntualizó en el pasado militar de Juan Domingo Perón, antes de su función pública.

"Les quiero decir a esos progre-peronistas que tuvimos un Presidente que fue tres veces presidente que fue militar, ¿O creen que su uniforme era de cartero?", cuestionó Berni al reclamar un mayor alineamiento interno del PJ.

En ese sentido, el legislador provincial recogió las críticas que surgieron dentro del oficialismo bonaerense y sorprendió al deslizar que la designación mantiene coherencia histórica dentro del movimiento, debido a que Perón ejerció la presidencia mientras vestía uniforme militar.

En paralelo, el exfuncionario de Axel Kicillof también salió al cruce de quienes cuestionaron que el designado titular de Defensa no pidiera el pase a retiro, dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA), sino que solicitara la disponibilidad.

"Me parece perfecto que Presti no pida el retiro", afirmó Berni y marcó diferencias con la postura de la exministra Nilda Garré, que rechazó la continuidad del militar en actividad.

Desacuerdo

"Estoy en total desacuerdo con Nilda Garré. Yo soy una rara combinación de militar y político. Hay una frase que dice que la guerra es tan importante que no puede estar en manos de un militar", agregó el senador en un intercambio periodístico.

El respaldo del legislador bonaerense se sumó al debate que atraviesa al PJ por el rol de las Fuerzas dentro de la actual conducción libertaria y la definición de cargos estratégicos en el nuevo Gabinete, para el segundo tramo de gestión.