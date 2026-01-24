Santilli avanza con el respaldo gobernadores para la reforma

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa consolidando apoyos políticos en las provincias para impulsar la reforma laboral que el Gobierno nacional buscará tratar en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. Ayer, sumó el respaldo del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y ya son siete los mandatarios que expresaron públicamente su acompañamiento al proyecto de "Modernización Laboral" que impulsa la administración de Javier Milei.

El encuentro con Weretilneck se realizó en la Casa Rosada y contó también con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí coincidieron en la "importancia de que el proyecto avance en el Congreso como parte de una agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico".

Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa apunta a generar condiciones para que más empresas incorporen trabajadores al sistema formal, con reglas más claras, previsibilidad jurídica y un marco que incentive la inversión y la creación de empleos.

Con esta adhesión, Santilli ya cuenta con el respaldo explícito de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y ahora Alberto Weretilneck (Río Negro), configurando un bloque federal clave para el tratamiento de la reforma en el Congreso.

El lunes, tras reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz en Salta, Santilli había anticipado a El Tribuno el sentido político de esta ronda de diálogos y la estrategia de construcción de consensos con las provincias. "Como ministro del Interior tengo la responsabilidad de recorrer las provincias para encontrar acuerdos que permitan, por un lado, que cada distrito pueda desarrollar sus programas y, por otro, que la Nación avance con una de las reformas más importantes de la historia reciente, impulsada por el presidente Javier Milei", sostuvo.

En ese marco, destacó que la reforma laboral forma parte de un paquete más amplio de transformaciones estructurales. "Son reformas orientadas al crecimiento, a la generación de empleo, al equilibrio fiscal, al respeto por la propiedad privada y por la vida de las personas", afirmó.

Sobre su visita a la provincia, el ministro valoró especialmente el acompañamiento del mandatario salteño. "Fue muy positiva. El gobernador viene acompañando en líneas generales desde la Ley Bases, al igual que otras provincias como Misiones, Catamarca o Tucumán, porque creen en la necesidad de reformas estructurales y en un país que tiene que salir adelante", señaló, y agregó que también mantuvo reuniones políticas con referentes de La Libertad Avanza en Salta.

Santilli explicó además que el proyecto de modernización laboral está vinculado a un capítulo fiscal que apunta a la reducción de impuestos, como parte de una estrategia para dinamizar la economía. "Bajar impuestos implica más inversión, más consumo y más actividad en cada provincia y en cada ciudad. El desafío es que esa baja sea sostenible en el tiempo", indicó.

En relación con el impacto en las cuentas públicas, detalló que, en el caso del Impuesto a las Ganancias, la Nación asumiría una pérdida cercana al 0,55% y las provincias de alrededor del 0,15%. Sin embargo, remarcó que la clave está en la formalización del empleo. "Si se incorporan 400.000 trabajadores al sistema formal, ese 0,15% se recupera automáticamente para las provincias. Es un objetivo alcanzable, porque el nuevo esquema no perjudica a quienes ya están en la formalidad y crea condiciones para sumar a quienes hoy están en la informalidad", sostuvo.

Crítica del Foro del Trabajo

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, que reúne a más de un centenar organizaciones del mundo laboral de toda Latinoamérica, advirtió ayer que el proyecto de reforma laboral del gobierno "nada tiene de moderno" y subrayó que, "de ser aprobado, llevará el derecho laboral al siglo XIX".

"Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT, la Constitución Nacional Argentina, los principios generales y específicos del derecho internacional y nacional del trabajo y de la seguridad social y su inserción en el conjunto de los Derechos Humanos. Nada tiene de 'moderno' su contenido; por el contrario, su aprobación nos retrotraerá al siglo XIX", señaló la organización en un comunicado titulado "Un proyecto en contra de la clase trabajadora".

Además, el Foro anunció que llevará adelante "acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, exigirá reuniones con gobernadores y legisladores nacionales para que asuman su responsabilidad institucional, denunciará en todas las instancias nacionales e internacionales la gravedad del presente proyecto, y defenderá a quienes viven de su trabajo, manteniéndose en estado de alerta permanente en defensa de la dignidad de quienes trabajan".