Déficit de US$ 4.054 millones por la salida argentinos del país en 2025

El saldo negativo del turismo internacional en Argentina alcanzó los US$4.054,2 millones durante 2025, impulsado por una salida masiva de 18,8 millones de residentes hacia el exterior y una caída de casi el 20% en la llegada de visitantes extranjeros.

La balanza comercial del sector sintió el impacto directo de esta tendencia. Los gastos realizados por quienes visitaron el país sumaron US$3.110 millones, una cifra que resultó insuficiente para compensar los US$7.164,2 millones que los argentinos desembolsaron en el extranjero. El resultado es un rojo financiero de más de US$4.000 millones que presiona sobre las reservas y marca el pulso de la economía del ocio en la gestión actual.

Durante el último mes del año, ingresaron 887.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De ese total, 535.800 se repartieron en turistas y 352.000 en excursionistas.

El ingreso de turistas a la Argentina cayó 7,9% durante diciembre, mientras que aumentaron 1,7% las salidas del país de los mismos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). A su vez, la cantidad de turistas que visitaron el país cayó un 6,6% contra las cifras de noviembre de 2025.

Del total del turismo receptivo, el 17,6% provino de Europa, el 16,6% de Brasil y el 15,4% de Chile. El 48,4% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea, el 37,3%, por vía terrestre y el 14,3% restante por vía fluvial/marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 1.277.700 durante diciembre: 705.100 fueron turistas y 572.600 fueron excursionistas. Según informaron, el 77% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes: - Brasil: 24,7%. - Chile: 21,3%. El 45,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre, el 41,8% por vía aérea y el 12,5%, por la vía fluvial/marítima. Así, el último mes del año cerró con un saldo negativo de 389.900 visitantes internacionales. Esto se dio como consecuencia de los saldos negativos de 169.300 de turistas y de 220.600 de excursionistas.

Cifras anuales

En el 2025, 8.775.600 personas visitaron al país, de los cuales 5.315.900 fueron turistas y 3.459.700 fueron excursionistas. En total, representó un descenso del 19,7% contra los 10.927.600 que arribaron a la Argentina en 2024. En cuanto a la salida de los argentinos, salieron 18.839.900 durante el año: 11.896.300 fueron turistas y 6.942.600 excursionistas.

Comparado contra el 2024, aumentaron un 38,6% las salidas al exterior. Tomando en cuentas ambos indicadores, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior. En total, el gasto del turismo receptivo fue de US$3.110 millones, mientras que en el emisivo fue de US$7.164,2 millones. Esto derivó en un saldo negativo de US$4.054,2 millones, que es dinero que gastaron los argentinos en el exterior.

En qué gastan los extranjeros

A pesar de la caída general de visitantes, el perfil del gasto de quienes llegan a Argentina se mantiene concentrado en servicios específicos. La gastronomía lidera las preferencias con el 31,2% del presupuesto total de los no residentes, seguida por el alojamiento (22,4%) y las compras (13,5%). Los paquetes turísticos y el transporte interno completan el esquema de consumo. En cuanto al origen de estos visitantes, Europa se consolidó como el principal emisor con el 17,6% del total, superando por poco a los vecinos regionales como Brasil (16,6%) y Chile (15,4%). La mayoría de estos viajeros (48,4%) ingresa por terminales aéreas, principalmente Ezeiza y Aeroparque.

Perspectivas para 2026

Con el inicio del nuevo año, el sector turístico observa con atención si la tendencia de déficit se moderará o si la brecha de precios continuará fomentando el turismo emisivo por encima del receptivo. El escenario actual plantea un desafío para la industria local, que debe competir con ofertas regionales mientras lidia con costos internos al alza.

Entre enero y agosto de 2025, los consumos (pasajes, servicios, tarjetas) superaron los USD 9.276 millones, un 84% más que en el mismo periodo de 2024. La cifra fue impulsada por la alta frecuencia de viajes al exterior durante el año. A pesar de los ingresos por turismo receptivo (estimados en unos USD 4.000 millones), el saldo fue altamente deficitario para la economía argentina.