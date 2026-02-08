Solo el 38% de los argentinos logra desconectarse del trabajo en verano

Las herramientas cada vez más efectivas para estar conectados, y los avances de la tecnología, hacen que más argentinos tengan la sensación, y la necesidad, de enterarse de qué está ocurriendo con su empleo y cómo marchan las cosas.

Solo una minoría logra cortar total o mayoritariamente con el trabajo y la hiperconectividad durante sus vacaciones, según supo la Agencia Noticias Argentinas a partir de una encuesta realizada por la consultora Randstad.

Una buena parte, incluso, ve con buenos ojos pegar un vistazo de vez en cuando para ver qué ocurre con las actividades de su empleo.

La mayoría permanece disponible y conectado en distintos niveles, incluso durante su período de descanso.

La última encuesta realizada a 4.089 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay, indaga sobre los hábitos de desconexión, la disponibilidad laboral y el vínculo con la tecnología durante las vacaciones.

Del estudio surge que solo el 38% de los trabajadores argentinos logra una desconexión total o mayoritaria durante su período de descanso, mientras que un 62% continúa conectado o disponible en distintos niveles.

Esto, según especialistas, "pone de manifiesto la dificultad de lograr un corte real con las obligaciones laborales durante las vacaciones".

El informe de Randstad analiza la relación de los trabajadores con el trabajo durante las vacaciones, relevando si responden llamados, mensajes y correos laborales.

En Argentina, el 47% asegura que solo responde cuestiones urgentes, mientras que el 32% afirma que responde llamados y correos laborales, porque "le gusta estar al tanto de lo que sucede en la oficina".

Por su parte, un 6% indica que responde comunicaciones laborales porque se lo impone su trabajo o su jefe directo, y un 15% reconoce que nunca logra desconectarse totalmente del trabajo durante las vacaciones.

¿Hay presión?

Al consultar a los trabajadores sobre sus percepciones respecto de la actitud o expectativa de jefes o empleadores durante las vacaciones, un mayoritario 54% de los argentinos asegura que nunca se siente presionado para responder comunicaciones laborales.

En tanto, el 39% afirma sentir presión únicamente frente a temas urgentes.

En el extremo opuesto, un 7% sostiene sentirse siempre presionado para mantenerse disponible, cifras que se mantienen en niveles similares a los observados en Chile y Uruguay.

En relación a estos resultados, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó: "La dificultad para desconectarse del trabajo durante las vacaciones sigue siendo un desafío central para los trabajadores, principalmente por la creciente dependencia que tenemos con el celular, que nos pone a un clic de distancia de las responsabilidades laborales".