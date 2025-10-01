Los salteños disfrutan de una renovada plaza del Deporte

La Municipalidad de Salta terminó con las obras de puesta en valor de la plaza Doctor Bernardo Frías, conocida como la plaza de los Deportes, ubicada en el barrio Tres Cerritos, en la zona norte de la ciudad.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, explicó que "se trata de una serie de trabajos que tenían como objetivo renovar el espacio y brindar más seguridad y confort a las familias que realizan actividades recreativas o deportivas".

"La plaza renovada hoy cuenta con nueva caminería interna, nuevas y más luces Leds, juego infantiles y deportivos, pérgolas refaccionadas, un nuevo bebedero y tareas de parquización", dijo.

"También hicimos mejoras en la iluminación de la cancha de fútbol y básquet donde colocamos un par pelota, evitando que la misma se vaya a la calle y previniendo posibles siniestros viales", remarcó el funcionario.

Miranda también destacó que "para quienes corren, caminan o andan en bici por ejemplo, se hizo una demarcación especial de los sectores para mayor seguridad". Otros trabajos que se ejecutaron fueron la instalación de una cancha de fútbol tenis y mobiliario de descanso.

La obra ya fue habilitada para que los vecinos puedan disfrutarla en su totalidad. Las mismas fueron supervisadas por el intendente, Emiliano Durand, y el equipo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.

Otro espacio

Luego de haber recuperado el Paseo Ameghino, donde antes funcionaba una feria y por las noches el predio era utilizado por personas en situación de calle, la Municipalidad avanza con la puesta a punto del espacio.

En primera instancia, se trabajó en la limpieza general del Paseo, ubicado entre las calles Balcarce y 20 de Febrero, se pintaron los bancos, los canteros, el anfiteatro y el pórtico con sus respectivas esculturas en relieve. Todas estas instalaciones se encontraban vandalizadas y pintadas con graffitis, o manchadas por el mal uso.

Además, se avanza en el acondicionamiento de los faroles, para mejorar la iluminación, y los cestos papeleros para hacer una correcta disposición de los residuos; que antes eran arrojados de manera indebida en la vía pública o dentro de los canteros.