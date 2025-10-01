¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

1 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Recordaron a las víctimas de los ataques de Hamas

Acto de la comunidad judía en Salta por el asalto del 7 de octubre.
Miércoles, 01 de octubre de 2025 01:52
Uno de los momentos emotivos que se vivieron ayer. Pablo Yapura
La comunidad judía de Salta llevó a cabo ayer un acto conmemorativo a dos años del 7 de octubre, en memoria de las víctimas y en solidaridad con las familias de los secuestrados. Durante la jornada se proyectó el documental "Bibas: asesinados por ser judíos", de Alfredo Leuco y Gabriel Ben-Tasgal, y se compartió un espacio de reflexión y unidad comunitaria. La iniciativa fue organizada por la Kehilá de Salta, la Sociedad Israelita Salteña La Unión, DAIA filial Salta y OSA filial Salta.

El secretario de la Sociedad Israelita Salteña La Unión, Mario Katz, destacó la importancia del encuentro y expresó a El Tribuno: "Estamos viviendo momentos complejos. Esta película documenta lo que fue el ingreso de la gente de Hamas a una granja agrícola, de familias que estaban durmiendo. Violaron a mujeres, las cosas más horribles que te imagines. Orgullosamente lo filmaban".

Katz subrayó además que la memoria y el reclamo por los rehenes siguen vigentes: "No hay un reclamo territorial. Yo soy escéptico con un acuerdo de paz, ellos tienen rehenes. Es muy importante tener el cuerpo de la persona que nos quitaron. Es importante recuperar eso".

 

