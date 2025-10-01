Calendario ANSES octubre 2025: ¿cuándo cobro AUH?

La Administración Federal de Seguridad Social (ANSES) anticipó las el calendario de fechas de pago para el mes de octubre, que comenzará a pagar desde el próximo lunes 8. De tal día y por espacio de los 20 venideros cada beneficiario de haberes y/o asignación tendrá fecha su cobro.

En consecuencia, jubilados, pensionados y beneficiario de las diferentes asignaciones obtendrán su paga entre el 8 y el 28 del décimo mes de 2025.

Jubilaciones de la mínima y AUH son dos de los grupos que primeros cobran. Los mismos lo harán entre el 8 y el 21. ¿Cuándo le toca al resto?

Antes de la finalización de septiembre, la ANSES hizo oficial el anuncio del incremento del 1,88% en los haberes del presente mes para jubilados, pensionados y beneficiarios de las Asignaciones familiares.

¿Cuándo cobran la AUH los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 8?

Las fechas de pago respetan la terminación del Documento Nacional de Identidad, por lo que, quien tenga la terminación en 8, cobrará el anteúltimo día de pago en el grupo correspondiente a la AUH, el lunes 20 de octubre.

¿Cuál es el calendario completo de la ANSES para octubre 2025?

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 10 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 9 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 9 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Calendario de pago Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0y1: 8 de octubre.

DNI terminados en 2y3: 8 de octubre.

DNI terminados en 4y5: 9 de octubre.

DNI terminados en 6y7: 9 de octubre.

DNI terminados en 8y9: 9 de octubre.

Calendario de pago Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 9 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos 9 de octubre.

Todos 20 de octubre.

Calendario de pago Asignación por Prenatal y Maternidad

0 y 1: 9 de octubre.

2 y 3: 13 de octubre.

4 y 5: 14 de octubre.

6 y 7:15 de octubre.

8 y 9: 16 de octubre.

Calendario de pago Prestación por Desempleo