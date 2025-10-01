¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

18°
1 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

VIDEO. Lola Latorre se recibió de abogada

La hija de Yanina y Diego Latorre compartió su alegría: “La felicidad es total”.
Miércoles, 01 de octubre de 2025 17:46
Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre, se recibió de abogada y compartió su alegría con sus seguidores de Instagram. "La felicidad es total", expresó  la influencer.

“¡Lola es abogada! ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia. Fue un ocho, ¿no? Hace una hora estoy pariendo muda. ¡Lola es abogada, amor!”, gritó la conductora de Sálvese Quien Pueda, orgullosa por el logro de su hija.

 

 

“¡Vamos, Lo! ¡Abogada! ¡Te amo, Loli!” y “La felicidad es total. La sensación es hermosa, te amo”, se la escuchaba decir a la conductora mientras a Lola la llenaban de huevos y de todo tipo de aderezos para celebrar su recibimiento.

A la salida de la facultad la esperaban su madre, su hermano, su novio y un grupo de amigas para llenarla de felicitaciones y de huevazos. En uno de los videos, Lola celebró que se recibió antes que Cinthia Fernández, que está estudiando la misma carrera.

Temas de la nota

Temas de la nota

