¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
1 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

covid.
Cuota alimentaria
Educación en Salta
Juicio por jurado
Jubilaciones y pensiones
Anses
Fórmula 1
Lola Latorre
Fórmula 1
Fran Drescher
covid.
Cuota alimentaria
Educación en Salta
Juicio por jurado
Jubilaciones y pensiones
Anses
Fórmula 1
Lola Latorre
Fórmula 1
Fran Drescher

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

VIDEO. Fran Drescher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz de “La Niñera” recibió la distinción acompañada por otras figuras de la recordada serie.
Miércoles, 01 de octubre de 2025 17:58
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Fran Drescher recibió una importante distinción por su trabajo. La reconocida actriz de 68 años recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se mostró muy feliz por ese reconocimiento, varios años después del éxito más importante de su carrera, su protagónico en la serie "La niñera".

Si bien pasó mucho tiempo de aquel programa, los fanáticos siguen pidiendo por su vuelta y la actriz no descarta la posibilidad de un regreso. Estuvo al aire durante seis temporadas, entre los años 1993 y 1999. Hace pocas semanas, hubo una reunión entre los protagonistas y los productores, que ella misma publicó en sus redes sociales, como abriendo la puerta a una posible vuelta.

A la ceremonia, Fran Drescher fue acompañada por dos de las actrices de "La Niñera", Nicholle Tom y Madeline Zima, las jóvenes que hacían de las niñas que ella cuidaba en la serie.

Además de su rol como actriz, Fran es la presidenta de SAG-AFTRA, el sindicato que guía a los que trabajan en la industria.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD