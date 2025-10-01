Triple crimen en Florencio Varela: llega al país Matías Ozorio, el hombre detenido en Perú y mano derecha de "Pequeño J"

Este miércoles por la tarde arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Matías Ozorio, señalado como uno de los involucrados en el caso por el triple crimen narco ocurrido en Florencio Varela y mano derecha de "Pequeño J". Según confirmaron fuentes judiciales, el vuelo que lo traslada desde Perú tiene prevista su llegada antes de la noche, en el marco de un operativo de seguridad coordinado entre fuerzas federales argentinas y autoridades peruanas.

Ozorio había sido capturado semanas atrás en Perú, luego de que sobre él pesara un pedido de detención internacional por su presunta participación en el hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Tras una serie de trámites judiciales y administrativos, se autorizó su extradición a la Argentina, donde será puesto a disposición de la Justicia.

El trasfondo del caso

El crimen por el cual está acusado se enmarca en una investigación vinculada al narcotráfico en Florencio Varela, que conmocionó a la zona sur del conurbano bonaerense. Las víctimas fueron tres hombres cuyos cuerpos aparecieron con signos de violencia, lo que derivó en una causa de alto impacto mediático y judicial.

Si bien la causa continúa bajo secreto de sumario en varios aspectos, los investigadores sostienen que el hecho se trató de un ajuste de cuentas ligado a disputas dentro del negocio de drogas en la región. En ese contexto, Matías Ozorio fue identificado como uno de los sospechosos y comenzó a ser buscado por la Justicia argentina hasta que finalmente fue localizado en territorio peruano.

Lo que se espera en Argentina

Con su llegada prevista para esta tarde, Ozorio será trasladado bajo custodia a dependencias judiciales, donde deberá prestar declaración indagatoria en los próximos días. De esta forma, se suma a otros detenidos y procesados en la causa, que continúa avanzando en la recolección de pruebas y testimonios.

Las autoridades no brindaron detalles sobre el operativo de traslado por cuestiones de seguridad, aunque confirmaron que se implementarán medidas especiales en el aeropuerto y en el trayecto hacia los tribunales.

El caso del triple crimen narco en Florencio Varela sigue siendo objeto de fuerte atención mediática y social, tanto por la crudeza de los hechos como por la posible trama de vínculos que los investigadores buscan desentrañar. Con la llegada de Matías Ozorio al país, la causa entra en una nueva etapa en la que se espera mayor claridad sobre su rol y las responsabilidades penales que puedan caberle.



