La periodista que denunció a los exjugadores de Vélez de violación en manada intentó quitarse la vida

Una desgarradora situación se vivió esta mañana en Tucumán. La periodista que denunció a los exjugadores de Vélez Sarsfield por violación grupal intentó quitarse la vida. La joven, quien ha enfrentado un largo proceso judicial, subió a una terraza en una zona céntrica de la ciudad con la intención de arrojarse al vacío. Sin embargo, la rápida intervención de un empleado de mantenimiento que se encontraba en las cercanías evitó lo peor, salvando su vida en el último momento.

Desde marzo del año pasado, la causa que mantiene a la periodista como víctima no ha avanzado, y la acusación de violación en manada sigue sin ser elevada a juicio. A pesar de las pruebas recabadas, incluidas conversaciones de WhatsApp entre los acusados, los exjugadores de Vélez continúan en libertad. El sistema judicial argentino, en este caso, sigue siendo un campo de espera interminable para las víctimas, generando un desgaste emocional y psicológico profundo.

El peso de la denuncia y las presiones externas

La periodista, además de lidiar con la violencia y el abandono de la justicia, enfrenta nuevas presiones. En los últimos días, uno de los acusados, José Florentín, mediocampista que hoy juega en Central Córdoba de Santiago del Estero, presentó una denuncia en su contra, acusándola de falso testimonio. Florentín afirma que la acusación contra él fue parte de un plan ideado por el diputado Carlos Cisneros y los abogados Patricia Neme y Franco Venditti para sostener las denuncias que recaen sobre los exjugadores de Vélez.

Sin embargo, los abogados de la periodista desmienten estas acusaciones, calificándolas como un intento de desviar la atención de la violación en manada. Aseguran que se trata de una "denuncia espejo", creada con el fin de poner en duda la versión de la víctima y proteger a los acusados.

El dolor de la espera y el vacío de justicia

Mientras tanto, la mujer continúa con su tratamiento psicológico y lucha contra el dolor que le genera la falta de avances en la causa. La fiscal a cargo, Adriana Reinoso Cuello, tiene en sus manos pruebas clave, pero la causa sigue sin ser elevada a juicio. Los acusados, a pesar de las graves acusaciones, siguen adelante con sus vidas profesionales, con Florentín y otros jugadores ya habiendo reanudado sus actividades deportivas sin que se hayan tomado medidas judiciales contundentes en su contra.

El club Vélez Sarsfield rescindió los contratos de los jugadores tras el escándalo, pero la justicia aún no ha logrado avanzar de manera efectiva. Este estancamiento judicial no solo refleja las falencias del sistema, sino que también pone en evidencia la desprotección a la que las víctimas son sometidas. Los acusados son los exjugadores de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio.