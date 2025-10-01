Cafayate vive la Semana del Torrontés de Altura

Del 6 al 12 de octubre, se celebrará la 12ª edición de la Semana del Torrontés de Altura, una iniciativa del Museo de la Vid y el Vino que nació en 2014 y hoy integra el calendario nacional del vino.

La Semana del Torrontés de Altura es un producto cultural y enoturístico, que colabora con el posicionamiento internacional de la Ruta del Vino, valoriza al Torrontés como cepa distintiva de Salta, fomenta alianzas entre los actores públicos y privados, a la vez que potencia la oferta cultural y turística de la Provincia.

Durante toda la semana se podrá disfrutar de música en vivo, visitas guiadas en bodegas, ferias de vinos, descuentos y múltiples propuestas en el Museo de la Vid y el Vino. El museo será sede de un programa que comenzará el miércoles 8 de octubre a las 19, se realizará Poesía y Torrontés, una ronda literaria de poetas y escritores vinculados al vino.

El jueves 9 a las 10 tendrá lugar la jornada de concientización sobre consumo responsable junto a la Policía de Salta. Por la tarde, a las 19, se dictará una clase magistral sobre Torrontés a cargo del ingeniero Jonathan Vega y el enólogo Joaquín Miguel Ramírez Sánchez, dirigida a estudiantes de nivel superior, con cupos limitados.

El sábado 11 a las 19 llegará Torrontés de Altura, un salón de vinos al aire libre con música de DJ para disfrutar de la noche cafayateña.

La organización invita a los prestadores de servicios turísticos como bodegas, hoteles, vinotecas, artesanos y restaurantes a sumarse con actividades, eventos y promociones que formarán parte del calendario oficial. Los interesados pueden escribir hasta el lunes 29 de septiembre al correo [email protected].