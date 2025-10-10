Abren once búsquedas para distintos perfiles de empleo

inicia sesión o regístrate.
La Municipalidad de Salta, a través de la Oficina de Empleo, lanzó once nuevas búsquedas para facilitar la inserción laboral en la ciudad. La Red de Empleo funciona como nexo entre empresas locales que requieren cubrir puestos y vecinos que buscan incorporarse al mercado, con un esquema de intermediación gratuito que incluye asistencia personalizada, confidencialidad, acompañamiento técnico, coordinación de entrevistas, seguimiento del proceso y acceso a una base de datos de perfiles.
Los puestos
Las posiciones abiertas cubren distintos sectores. En el ámbito profesional y técnico se requiere un/a jefe/a de planta para una firma de energía y logística (ingeniería química o afín y experiencia en producción continua) y un maestro mayor de obra para una constructora con experiencia en proyectos mineros y manejo de AutoCAD, MS Project y Excel. En el frente comercial, se buscan un/a referente comercial con antecedentes como líder o jefe de ventas y un/a vendedor/a para materiales eléctricos y electrónicos, con formación técnica (electricista/electrónico) y experiencia en asesoramiento.
Para transporte y logística se solicitan conductor urbano (secundario completo, licencia D3, conocimiento de la Ley 24.449), chofer de reparto para fábrica de pisos y revestimientos (licencia C1 y dos años de experiencia) y mecánico para flota de gran porte (motores, cajas, frenos neumáticos) con licencia D. En consumo masivo y oficios, se incorporará un preventista para comercio de aves y carnes (ventas, reparto y cobranzas), panadero/a con formación específica y dominio de panificación artesanal, masas madre y fermentación lenta, además de herrero y carpintero para una planta hormigonera, con experiencia en soldadura o carpintería de aluminio y madera, respectivamente.
Contacto
La iniciativa está dirigida a empresas, PyMEs, comercios y emprendimientos que buscan cubrir vacantes de manera ágil y con respaldo técnico. Las personas interesadas pueden postularse a través del Facebook oficial de la Oficina de Empleo
.