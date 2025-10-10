Tartagal: un periodista fue agredido durante la cobertura de la velada de kick boxing

Al violento episodio que sufrió un movilero en la capital provincial cuando se encontraba realizando su trabajo en pleno centro de la ciudad y fue agredido por un sujeto que portaba un arma blanca, se suma otro lamentable episodio que tuvo lugar en Tartagal y que tuvo como víctima a Roberto Carlos Mercado, un querido movilero que recorre las calles de la ciudad en búsqueda de información y que trabaja para dos medios locales.

Mercado, como suele hacerlo siempre, intentó cubrir una velada deportiva de kick boxing que tenía como protagonista a la tartagalense Lourdes “La Diablita” Oviedo, entre otros exponentes de esta disciplina. El encuentro había sido programado en el Complejo Deportivo Municipal, ya que contaba con el apoyo del municipio local, que cedió gratuitamente sus instalaciones. Cuando Mercado llegó al lugar e intentó tomar imágenes, fue la propia Oviedo quien le prohibió hacerlo con el argumento de que no estaba debidamente acreditado.

“Yo no insistí, pero me quedé a ver la pelea y, cuando todo terminó, me acerqué para tomar algunas imágenes. Entonces viene un hombre, que no sé qué relación tendrá con Lourdes Oviedo, me sacó del brazo, me quitó el celular y me obligaba a borrar las imágenes. Le dije que sí, pero me quitó el celular y borró todo él, con una actitud muy violenta y prepotente. Con los encuentros deportivos, espectáculos y todo lo que se produce en Tartagal, lo que hago es cubrirlos para después darles difusión en los medios donde trabajo, como una forma de darle manija a todos los deportistas y artistas emergentes. Por eso me sorprendió la violenta reacción de toda esa gente”, refirió Mercado, un hombre mayor, muy respetado por sus compañeros, no solo por su edad sino también por su actitud respetuosa y pacífica, que siempre muestra en su día a día.

Por ese motivo, apenas conocido el incidente, la Asociación de Trabajadores de los Medios de Comunicación del Departamento San Martín emitió un enérgico repudio, considerándolo “un claro ataque a la libertad de informar y trabajar. Este accionar constituye un grave precedente para quienes ejercemos nuestra profesión en distintos eventos y coberturas, y por ende exigimos que se den las condiciones necesarias para garantizar nuestro derecho a informar”, expresaron.

“Si le doy un chirlo le hago volar los dientes”

El sujeto que acompañaba a Lourdes Oviedo, y que sacó de un brazo a Mercado de adentro del Complejo Deportivo Municipal y le quitó su teléfono móvil para borrarle las imágenes, salió por los medios de comunicación y reconoció su accionar. Lejos de pedir una disculpa, relató: “Yo lo pillé de la nuca al viejo y lo saqué porque no pagó la entrada. Yo le manotié el teléfono y le borré los videos. Pero no fui violento, porque si le doy una cachetada al viejo le hago volar la dentadura”, afirmaba el sujeto.

El episodio, además de desagradable, es un llamado a la reflexión para los responsables del área de Deporte del municipio de Tartagal, que hacen entrega de subsidios, ayudas económicas y todo tipo de apoyo -como la utilización de los espacios municipales, tal como sucedió en este caso- a protagonistas que mostraron una actitud de injustificada violencia.

El periodista, quien también es pastor evangélico y desarrolla su ministerio en las comunidades barriales más postergadas de Tartagal, dijo que “no haré ninguna denuncia porque para mí es un tema terminado. Lamento la violencia en todas sus formas, y quizás ellos pensaron que yo quería hacer plata con esas imágenes, pero la verdad que no: solo difundir el evento, porque es muy difícil que alguien compre esos materiales. Solo espero que podamos seguir haciendo nuestro trabajo más allá de la edad que tengamos”, expresó.

