29°
10 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
feria del libro de Salta
Desaparición de Vicente Cordeyro
Desaparición de Vicente Cordeyro
Desaparición de Vicente Cordeyro
Feria de Ciencias
María Corina Machado
Accidente en la ruta 34
Corte de luz en Salta
Torneo Clausura
Salta

Un corte de energía afectó a distintos barrios de la ciudad de Salta por una falla en línea de alta tensión

Algunos semáforos dejaron de funcionar y se recomienda circular con precaución en avenidas y calles principales.
Viernes, 10 de octubre de 2025 17:05
Edesa informó que este viernes se produjo la salida de servicio de la Línea de Alta Extra Tensión de 500 kV Cobos - Monte Quemado, operada por la empresa transportista Transener.

Según precisó la distribuidora, este inconveniente generó un evento de mínima frecuencia que derivó en la salida de varias líneas de media tensión, afectando el suministro eléctrico en diferentes sectores de la ciudad de Salta.

Como consecuencia, distintos barrios de las zonas norte, sur, centro y este quedaron temporalmente sin energía eléctrica, por lo que algunos semáforos dejaron de funcionar y se recomienda circular con precaución en avenidas y calles principales.

Edesa señaló que, tras el incidente, se trabajó en la reposición paulatina del servicio a medida que se normalizó el sistema. 
 

