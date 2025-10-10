Sin Lionel Messi, Argentina se mide ante Venezuela en un amistoso que se disputa en Miami

La Selección argentina ya se enfrenta con Venezuela, en un encuentro amistoso que se lleva a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, con miras al Mundial 2026. A los 31 minutos del primer tiempo, Giovani Lo Celso abrió el marcador para la Selección.

Entre los dirigidos por Lionel Scaloni no está el capitán Lionel Messi, ya que este sábado disputará un partido con su equipo, Inter Miami, en la Major League Soccer (MLS).

A continuación, las formaciones de ambas selecciones y otros detalles del partido.

Estadio: Hard Rock Stadium.

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Teo Quintero, Alessandro Milani, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Kervin Andrade, Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Juanpi Añor; Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.