Deportes

Juventud Antoniana juega ante Boca Unidos: busca dar vuelta la serie y clasificar a la siguiente fase

El equipo correntino ganó 2 a 0 en el partido de ida 2 a 0 y esa es la diferencia que debe igualar la formación que dirige Germán Noce para seguir compitiendo en la siguiente instancia del torneo por la ventaja deportiva.
Viernes, 10 de octubre de 2025 21:31
Juventud Antoniana tiene esta noche la parada más brava de los que jugó hasta el momento en la actual temporada, cuando a partir de las 22, reciba a Boca Unidos de Corrientes en el estadio Padre Ernesto Martearena, en el partido de vuelta por la fase reválida del torneo Federal A.

El santo está obligado a ganar frente a un rival de la talla de los correntinos que el domingo pasado en la serie de ida y de local ganaron 2 a 0. Esa es la diferencia que debe igualar la formación que dirige Germán Noce y de paso le alcanzaría para seguir compitiendo en la siguiente instancia del torneo por la ventaja deportiva.

 

Temas de la nota

