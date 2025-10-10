VIDEO. Tres salteños, entre ellos un comandate de Gendarmería nacional, detenidos con cocaína en Santiago del Estero

Un operativo de control vehicular de rutina en el límite norte de Santiago del Estero derivó este viernes en un procedimiento de alto impacto. Tres hombres oriundos de Salta fueron detenidos en el puesto fronterizo de Urutaú, departamento Copo, luego de que la Policía descubriera más de cinco kilos de cocaína de máxima pureza escondidos en una mochila dentro de una camioneta Toyota Hilux gris.

Entre los arrestados se encuentra un comandante en actividad de Gendarmería Nacional Argentina.

El procedimiento, registrado en video, ocurrió al mediodía en la Ruta Nacional 16, paso limítrofe con la provincia del Chaco, donde la Policía realiza controles de rutina de carga y documentación. Los efectivos detuvieron el vehículo ocupado por tres hombres adultos y un adolescente que manifestaron viajar hacia Corrientes. Durante la entrevista, los agentes notaron signos de nerviosismo y respuestas evasivas por parte del conductor, quien se identificó como miembro activo de Gendarmería y exhibió su credencial, exigiendo continuar viaje.

Ante la sospecha, se dio intervención al Juzgado Federal en turno, que autorizó la requisa del vehículo. El perro antinarcóticos “Maia” marcó una mochila negra en la caja trasera. En su interior, los policías hallaron cinco “ladrillos” envueltos en cinta amarilla, con un peso total de 5,690 kilos de cocaína. Las pruebas de orientación confirmaron que se trataba de droga de máxima pureza.

Además, la fuerza utilizó un escáner portátil de última generación para la inspección completa del rodado, consolidando la evidencia.

Los salteños detenidos

Los arrestados fueron identificados como Aníbal David Borda (50 años), comandante de Gendarmería Nacional en actividad; Daniel Ricardo Acosta (39) y Francisco Ezequiel Torrez (30), todos domiciliados en la provincia de Salta.

El menor que los acompañaba quedó bajo resguardo de las autoridades y será entregado a su madre.

Los tres adultos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Segunda Nominación de Santiago del Estero, imputados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Elementos secuestrados

Durante el procedimiento se incautaron:

Una camioneta Toyota Hilux gris .

$831.400 en efectivo y ₲2.000 guaraníes .

Una camisa, una campera y una credencial oficial de Gendarmería Nacional.

Cuatro teléfonos celulares de alta gama .

Los cinco paquetes de cocaína con un peso total de 5,690 kilogramos.

Traslado bajo fuerte custodia

En las últimas horas, los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a la capital santiagueña bajo un amplio operativo de seguridad.

El procedimiento fue encabezado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas con sede en Monte Quemado.

Con este procedimiento, la Policía de Santiago del Estero reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y en la prevención de delitos federales.