El club Libertad también se prepara para la "Guerra Total V"

Libertad volverá a vivir otra fiesta del boxeo cuando el próximo viernes 17, a partir de las 21 horas se lleven a cabo en la arena profesional tres títulos interprovinciales, que tendrán como soporte 12 peleas amateurs de primer nivel.

De esta manera, organizado por Tuki Box, del promotor Sebastián Ramos y fiscalizado por la Asociación Salteña de Boxeo y en la denominada "Guerra Total V", el salteño Facundo "Bazoca" Suárez enfrentará en la pelea de fondo a Carlos "Chancha" Kiroz, de Perú, por la categoría súper mosca.



Anteriormente el capitalino Franco "El Fierro" Cruz enfrentará a la promesa cafayateña Nelson "El Musulmán" Ríos, por la categoría superligero, mientras que Marcos "El Emperador" Rodríguez hará lo propio ante José Acevedo, de Santiago del Estero, en la misma categoría.

Los amateurs

Cabe destacar que en las peleas amateurs,en categoría cadetes hasta los 75 kg.se enfrentarán Lautaro González ante Franco Antoquera, mientras que hasta 54 kg. lo hará "El Piraña" Heredia frente a "Chucki" López.



Asimismo, en la categoría 81 kg. cadetes, "El Zurdo" Flores se verá las caras en la arena del club Libertad con "El Camión" Palma; en la categoría 69 kg. Brian Aramayo lo hará ante "El Tank" Gutiérrez; en la categoría 50 kg. cadetes será el turno de "El Sicario" Ruiz frente al "Pitbull" Martínez y en la categoría 57 kg. juveniles "El Pibe" Arias enfrentará a Santi Gonzales.

Por su parte, en la categoría 64 kg. "El Profeta" Soriano enfrentará a "El Talento" Merida, mientras que en la categoría 60 kg. cadetes lo harán "El Tigre" Flores ante Ezequiel Luna y en la categoría 64 kg. se rá el turno de "El Sicario" Arias frente a Ignacio Méndez.