Detenidos por vender droga en Metán: allanaron cinco casas y secuestraron más de 300 dosis de marihuana

Una investigación llevada adelante por la División de Investigación Narcocriminal de Metán terminó con la detención de cuatro personas acusadas de comercializar drogas en la zona sur de la ciudad. La operación culminó este viernes con allanamientos simultáneos en cinco viviendas del barrio Villa San José, donde los efectivos hallaron más de 300 dosis de marihuana, además de dinero y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue autorizado por los Juzgados de Garantías 1 y 2, tras varias semanas de trabajo encubierto y vigilancia. La pesquisa se había iniciado luego de una denuncia anónima presentada a través del portal web del Ministerio de Seguridad, que alertaba sobre movimientos sospechosos en distintos domicilios del sector.

Según fuentes policiales, el despliegue se realizó en horas de la mañana, cuando equipos operativos ingresaron de forma simultánea a las viviendas señaladas. En los allanamientos se incautaron 320 dosis de marihuana listas para la venta, junto con balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos que serán peritados para determinar su relación con la actividad delictiva.

Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 2 de Metán, que interviene en la causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Desde la Policía destacaron que el caso se resolvió gracias a la colaboración ciudadana y al uso de canales digitales para denuncias anónimas, que permiten identificar puntos de venta de drogas barriales sin exponer la identidad de quienes aportan la información.

Las investigaciones continúan para determinar si los acusados formaban parte de una red mayor de distribución que operaba en otros sectores de Metán y localidades cercanas.

