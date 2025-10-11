El intendente Emiliano Durand criticó a Emilia Orozco: "No se puede hacer política con la desgracia"

El intendente Emiliano Durand se expresó con dureza contra la candidata a senadora nacional por Libertad Avanza, Emilia Orozco, por su actuación luego de la desaparición y posterior hallazgo sin vida del excomisario Vicente Cordeyro.

“No puede valer todo, no se puede hacer política con la desgracia, hay que tener límites”, sostuvo Durand, y agregó: “Diputada Nacional Orozco, usted tiene un rol institucional que debe cumplir. Póngase al servicio de la provincia, póngase a disposición del gobernador, institucionalmente”.

El jefe comunal insistió en que “no se puede hacer política con la angustia de una familia. Hay cosas mucho más importantes que ganar una elección. No haga política con la desgracia, por favor”.Durand lamentó la muerte del ex comisario y expresó sus condolencias a la familia: “Lamento profundamente la muerte del ex comisario Vicente Cordeyro y acompaño a su familia en este difícil momento”.

La candidata libertaria subió a sus redes sociales un reel en el que comparaba la desaparición de Cordeyro con el caso Piccolo y el narcotráfico en Salta. En el video, afirmaba: “No queremos otro caso Piccolo, exigimos que todo se esclarezca y que el ex jefe de investigación de la policía de la provincia de Salta aparezca con vida. Sorprende el silencio de la dirigencia política”.