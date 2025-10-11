¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

33°
11 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Cáncer de Mama
Turista extraviado
diarrea y vomitos
Siniestro vial en Orán
Fin de semana XL
caso cordeyro
Informe Cuenca Río Bermejo
vicente cordeyro
Hallazgo sin vide de Vicente Cordeyro
Salta

El intendente Emiliano Durand criticó a Emilia Orozco: "No se puede hacer política con la desgracia"

El intendente capitalino criticó a la candidata libertaria después de que Orozco publicara en redes un contenido comparando la desaparición de Vicente Cordeyro con el caso Píccolo y el narcotráfico en Salta. 
Sabado, 11 de octubre de 2025 12:25
El intendente Emiliano Durand se expresó con dureza contra la candidata a senadora nacional por Libertad Avanza, Emilia Orozco, por su actuación luego de la desaparición y posterior hallazgo sin vida del excomisario Vicente Cordeyro.

“No puede valer todo, no se puede hacer política con la desgracia, hay que tener límites”, sostuvo Durand, y agregó: “Diputada Nacional Orozco, usted tiene un rol institucional que debe cumplir. Póngase al servicio de la provincia, póngase a disposición del gobernador, institucionalmente”.

 

 

El jefe comunal insistió en que “no se puede hacer política con la angustia de una familia. Hay cosas mucho más importantes que ganar una elección. No haga política con la desgracia, por favor”.Durand lamentó la muerte del ex comisario y expresó sus condolencias a la familia: “Lamento profundamente la muerte del ex comisario Vicente Cordeyro y acompaño a su familia en este difícil momento”.

La candidata libertaria subió a sus redes sociales un reel en el que comparaba la desaparición de Cordeyro con el caso Piccolo y el narcotráfico en Salta. En el video, afirmaba: “No queremos otro caso Piccolo, exigimos que todo se esclarezca y que el ex jefe de investigación de la policía de la provincia de Salta aparezca con vida. Sorprende el silencio de la dirigencia política”.

 

 

