Banfield vs. Racing EN VIVO, minuto a minuto: la academia quiere el triunfo para acercarse a los puestos de clasificación

Racing ya visita a Banfield, en un partido correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol donde no cuenta con varias de sus figuras. Bruno Zucilini, a los 26 minutos del primer tiempo, marcó el 1 a 0 para la academia.
El encuentro se lleva a cabo en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Nazareno Arasa y la colaboración desde el VAR de José Carreras
Banfield – Racing
Estadio: Florencio Sola
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: José Carreras
Las alineaciones de ambos equipos:
Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Sergio Vittor, Santiago López; Gonzalo Ríos, Martín Río, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Alan Forneris, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.