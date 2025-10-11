¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

caso cordeyro
Deportivo Madryn
Primera Nacional
Coronel Olleros
Las murciélagas
Liga Profesional de Fútbol
Scott Bessent
Párense de Manos 3
Salta
Diane Keaton
Espectáculos

Párense de Manos 3: el picante cara a cara de Manu Jove y Mariano Pérez

El periodista y el influencer libertario se preparan para incursionar en el boxeo.
Sabado, 11 de octubre de 2025 18:26
El popular evento boxístico "Párense de Manos" ya tiene fecha, sede y cartelera confirmadas para su tercera edición, y este viernes tuvo el cara a cara, con Mariano Pérez y Manu Jove como uno de los más picantes. 

La tercera edición, organizada por Luquitas Rodríguez y su equipo, se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. El show, que reúne a figuras de internet, deportistas y músicos en el ring, se espera que supere los récords de audiencia de las ediciones anteriores.

 

 

Flor Vigna vs Mica Viciconte, y Mariano Pérez vs Manu Jove son algunos de los combates que ya generan expectativas. La pelea principal la protagonizarán Agustin, el nieto de Carlos Monzon; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena.

En cuanto al choque entre el periodista y el influencer libertario, este viernes fue el turno del careo, previo a un cruce de chicanas. 

 

 

Mientras Pérez acusó a su rival de ser “casta periodística”, Jove le recordó sus visitas a la Quinta de Olivos. Además, el libertario aseguró que el presidente Javier Milei estará siguiendo la pelea, que consideró “cuestión de Estado”.

Cartelera completa de Párense de Manos 3: las peleas

  • Cosmic Kid vs. Mernuel

  •  Flor Vigna vs. Mica Viciconte
  •  Mariano Pérez vs. Manu Jove
  •  William Banks vs. Gabino Silva
  •  Espe vs. Dairi
  •  Coker vs. Perxitaa
  •  Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez
  •  Carito vs. Coty Romero
  •  Tomás Mazza vs. Gero Arias
  •  Grego Rossello vs. Goncho Banzas
  •  Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - PELEA PRINCIPAL

Temas de la nota

Temas de la nota

