28°
11 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Las murciélagas
Liga Profesional de Fútbol
Scott Bessent
Párense de Manos 3
Salta
Diane Keaton
vicente cordeyro
Elecciones 2025
Pablo Mirandah
Espectáculos

Talento salteño: Pablo Mirandah y  Fl0renzia presentaron "Khe explote remix", grabado en el Mercado San Miguel 

Con un sonido que mezcla hip hop latino, trap, RKT, cumbia y reguetón, los artistas salteños Pablo Mirandah y Fl0renzia lanzaron el videoclip de “Khe Explote Remix”. Una producción que combina talento local, ritmo y energía urbana.
Sabado, 11 de octubre de 2025 20:47
El talento salteño sigue sonando fuerte. El cantante Pablo Mirandah presentó el videoclip de su nuevo tema “Khe Explote Remix”, una explosiva colaboración con Fl0renzia, que fusiona ritmos de hip hop latino, trap, RKT, cumbia y reguetón.

El video, grabado íntegramente en el Mercado San Miguel antes del incendio ocurrido en noviembre de 2024, despliega toda la energía y el color de la escena urbana salteña. Con una estética vibrante y coreografías callejeras, los artistas logran transmitir una vibra fresca y contagiosa que invita a moverse y disfrutar.

Khe Explote Remix” ya está disponible en YouTube, donde rápidamente comenzó a sumar reproducciones. Con esta producción, Pablo Mirandah y Fl0renzia confirman que en Salta hay talento, ritmo y mucho flow para exportar.

 

 

 

 

