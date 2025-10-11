Lindero logró su mayor producción de oro del año

La mina Lindero, ubicada en el municipio de Tolar Grande, alcanzó su mayor nivel de producción trimestral del año. Entre julio y septiembre, la operación produjo 24.417 onzas de oro, un 4% más que en el trimestre anterior (23.550 onzas), según informó la empresa canadiense Fortuna Mining, a cargo del proyecto a través de su subsidiaria local Mansfield.

El aumento se explica por una mejora en la ley del mineral procesado —que pasó de 0,57 a 0,60 gramos por tonelada— y por la recuperación de inventarios en la plataforma de lixiviación. En junio, además, la planta alcanzó un máximo de 1.093 toneladas por hora, lo que confirma la estabilidad operativa del yacimiento.

Entre enero y septiembre, Lindero acumuló 68.288 onzas de oro producidas, en línea con el plan anual de entre 93.000 y 105.000 onzas. Solo con el aporte de esta operación, la minería se consolida como el segundo complejo exportador de Salta, detrás del sector agroindustrial.

El gerente de Relaciones Institucionales de Mansfield, Facundo Huidobro, confirmó que la empresa prevé ampliar sus actividades en la provincia mediante nuevos programas de exploración. "Este año hay una decisión de Fortuna de una inversión en exploración en distintos proyectos de unos US$19 millones. De esos aproximadamente entre 3 o 4 millones de dólares vendrían precisamente a proyectos salteños que están también para desarrollarse. Entre ellos, muy cerca de nuestra mina Lindero, hay un proyecto que se llama Arizaro. También en otro proyecto que se llama Cerro Lindo", señaló el directivo el mes pasado a El Tribuno.