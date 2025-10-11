¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Robo insólito en Rosario de la Frontera: un joven fue demorado por una carretilla

La Policía recuperó una carretilla sustraída del Municipio de Rosario de la Frontera y demoró a un joven sospechoso del hurto. La Fiscalía Penal tomó intervención en el caso.
Sabado, 11 de octubre de 2025 06:52
Fue detenido por hurtar una carretilla en Rosario de la Frontera.
Un episodio tan curioso como preocupante se registró en Rosario de la Frontera, donde efectivos de la Brigada de Investigaciones lograron esclarecer un hecho de hurto contra la propiedad pública. Todo comenzó cuando empleados municipales denunciaron la desaparición de una carretilla, utilizada para tareas de mantenimiento urbano.

A partir de esa denuncia, los investigadores iniciaron un trabajo de campo que permitió identificar y demorar al presunto autor del robo, un joven vecino de la zona. Según confirmaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo de manera rápida, tras seguir las pistas aportadas por los propios denunciantes.

Durante el operativo, y con autorización del sospechoso, se realizó una requisa voluntaria en una vivienda de la ciudad, donde finalmente se recuperó la carretilla sustraída. El elemento, que pertenece al parque automotor del municipio, fue restituido a sus legítimos dueños.

Por el hecho intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, que dispuso las medidas correspondientes mientras continúa la investigación para determinar si el joven actuó solo o con ayuda de terceros.

