¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
11 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Prueba aprender
OpenAI
Cáncer de Mama
Turista extraviado
diarrea y vomitos
Siniestro vial en Orán
Fin de semana XL
caso cordeyro
Prueba aprender
OpenAI
Cáncer de Mama
Turista extraviado
diarrea y vomitos
Siniestro vial en Orán
Fin de semana XL
caso cordeyro

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Turista extraviado

Turista perdido en Cafayate fue rescatado por una policía salteña

Un turista bonaerense que había sido reportado como extraviado en Cafayate fue localizado gracias a la intervención de una suboficial de la Policía Turística. El hombre se encontraba desorientado, pero en buen estado de salud.
Sabado, 11 de octubre de 2025 07:58
La suboficial Mayor María Alarcón junto al motociclista bonaerense que se había perdido en la inmencidad de los Valles Calchaquíes.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un turista oriundo de la provincia de Buenos Aires fue hallado este viernes en Cafayate, luego de haber sido reportado como desaparecido por las autoridades locales. La intervención de la Suboficial Mayor María Alarcón, integrante de la Sección Policía Turística, resultó clave para dar con el paradero del visitante, quien fue encontrado en buen estado de salud.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre se había alejado del casco céntrico sin dar aviso y, tras varias horas sin contacto, se dio aviso a las fuerzas de seguridad. La búsqueda se desplegó en diferentes puntos del valle, hasta que fue ubicado por el equipo de la Policía Turística, que actuó de manera coordinada con otras dependencias locales.

Según se informó, Alarcón fue una de las primeras en responder al llamado y organizó el rastrillaje en la zona donde finalmente se encontraba el visitante. Tras el hallazgo, se constató que no había sufrido lesiones y fue trasladado a un centro asistencial para su revisión preventiva.

Más allá del reconocimiento oficial, el hecho deja en evidencia la importancia de contar con personal preparado para actuar ante emergencias que involucren a turistas en destinos alejados. En esta ocasión, la rápida acción evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores. El turista bonaerense agradeció a María Alarcón y a la policía salteña por la reacción que tuvo ante su extravío.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD