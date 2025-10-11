Imprudencia al volante en Orán: tres menores heridas tras caer una camioneta al canal de Dorrego

Una tarde que pudo terminar en tragedia volvió a poner en evidencia la imprudencia al volante y la falta de control sobre menores que conducen. En la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, tres adolescentes resultaron heridas luego de que una camioneta Volkswagen Amarok en la que viajaban terminara sumergida en el canal de Dorrego, a la altura del camino hacia el barrio El Cedral.

Según el parte oficial de Bomberos Voluntarios de Orán, el personal se dirigía a un incendio forestal cuando se topó con el siniestro. El vehículo había quedado atrapado bajo un puente de cemento, por lo que los rescatistas intervinieron de inmediato para asistir a las tres ocupantes, desconectar la batería y asegurar la zona.

El SAMEC trasladó a las jóvenes al Hospital San Vicente de Paul, donde dos de ellas permanecieron en observación en la guardia de adultos, mientras que la menor de 6 años fue atendida en pediatría. Afortunadamente, ninguna sufrió heridas de gravedad, aunque todas presentaban golpes y un fuerte estado de shock.

De acuerdo con los primeros datos policiales, en el vehículo se trasladaban dos adolescentes de 17 y 15 años y una niña de 6, quienes habrían estado acompañadas por un hombre mayor. Según los testimonios recabados, ese adulto habría huido del lugar tras el impacto, lo que complica aún más el cuadro del hecho.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia al ver la camioneta sumergida en el canal, lo que permitió una rápida intervención de Bomberos, SAMEC y la Policía de la Provincia.

Las autoridades judiciales y de tránsito trabajan ahora para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y quién conducía realmente al momento del impacto.



