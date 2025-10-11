Caos en la frontera: largas filas, tensión y miles de argentinos varados para cruzar a Chile

El fin de semana largo comenzó con un verdadero caos en los pasos fronterizos hacia Chile, donde el intenso movimiento turístico derivó en colas interminables, discusiones entre conductores y esperas que superaron las seis horas. La postal se repitió en distintos puntos de la cordillera: familias agotadas, motores encendidos toda la noche y miles de viajeros frustrados ante la falta de fluidez en los controles.

El Sistema Cristo Redentor, en Mendoza, fue el más colapsado. A pesar de que las autoridades habilitaron siete cabinas para vehículos particulares y cinco para colectivos de larga distancia, el paso registró demoras que llegaron a las seis horas. Solo el viernes, 5.035 personas y 37 micros cruzaron al país vecino. Si se suman los registros del miércoles, la cifra asciende a 8.000 argentinos que optaron por pasar el feriado en Chile, ya sea para hacer compras o disfrutar del turismo trasandino.

En Neuquén, la escena fue similar. En el paso Cardenal Samoré, las filas superaron los 4 kilómetros de extensión y los tiempos de espera pasaron la hora. Muchos decidieron pasar la noche en sus vehículos para asegurarse un lugar preferencial en la apertura matutina. Por el contrario, el paso Pino Hachado registró un tránsito “constante pero fluido”, según informaron las autoridades.

La tensión no tardó en escalar. En Mendoza, un automovilista que intentó colarse en la fila fue increpado por otros viajeros. La situación se tornó violenta cuando varios descendieron de sus autos para golpear la camioneta y exigirle que retrocediera a su posición original. El incidente, registrado por testigos, expuso el malhumor generalizado que provocaron las demoras.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en Mendoza, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en zonas altas, lo que podría complicar aún más la circulación vehicular en la cordillera.

El fenómeno del “turismo de frontera” volvió a reflejarse con fuerza: precios más convenientes del otro lado de la cordillera, un peso chileno estable y la búsqueda de un respiro económico en medio de la crisis local. Pero esta vez, el entusiasmo terminó en una jornada de tensión, cansancio y bocinazos que marcaron el inicio del fin de semana largo.

