Búsqueda de Vicente Cordeyro: encontraron sin vida al excomisario en la zona del cerro Elefante

El excomisario Vicente Cordeyro fue hallado sin vida este sábado en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo, luego de dos jornadas de intenso rastrillaje encabezado por la Policía de Salta, con apoyo de equipos especializados del CIF, canes adiestrados y drones.
La información fue confirmada a El Tribuno por una alta fuente. Desde la jornada del viernes, más de un centenar de efectivos trabajaron en terreno, concentrando los esfuerzos en cerros, quebradas y zonas aledañas al lugar donde el exjefe de Investigaciones había sido visto por última vez.
Noticia en desarrollo