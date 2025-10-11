¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11 de Octubre, Salta, Argentina
Prueba aprender
OpenAI
Cáncer de Mama
Turista extraviado
diarrea y vomitos
Siniestro vial en Orán
Fin de semana XL
caso cordeyro
Salta

Búsqueda de Vicente Cordeyro: encontraron sin vida al excomisario en la zona del cerro Elefante

El cuerpo fue hallado este sábado en la zona del cerro Elefante tras dos días de intenso rastrillaje. Participaron más de cien efectivos de distintas unidades especiales, drones y canes adiestrados. 
Sabado, 11 de octubre de 2025 09:45
El excomisario Vicente Cordeyro fue hallado sin vida este sábado en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo, luego de dos jornadas de intenso rastrillaje encabezado por la Policía de Salta, con apoyo de equipos especializados del CIF, canes adiestrados y drones.

La información fue confirmada a El Tribuno por una alta fuente. Desde la jornada del viernes, más de un centenar de efectivos trabajaron en terreno, concentrando los esfuerzos en cerros, quebradas y zonas aledañas al lugar donde el exjefe de Investigaciones había sido visto por última vez.

Noticia en desarrollo

